الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: الرئيس السيسى يؤكد أننا قادرون على مواجهة التحديات بالالتحام

اللواء أشرف عطية،
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان

رحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باستضافة المحافظة فعاليات احتفالية عظيمات جنوب الوادي وتكريم أسر الشهداء على أرضها الطيبة، مقدمًا شكره وتقديره لعضوات الجمعية لما يتم بذله من جهود متميزة لتكون نموذجًا مشرفًا يحتذى به في العمل الوطني والإنساني والمجتمعي، سواء من خلال تكريم أسر الشهداء من أبناء الوطن، أو من خلال تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر الأكثر احتياجًا، مما يجعلنا دائمًا نعتز ونفتخر بهذا الدور الرائد والهادف لخدمة أبناء الشعب المصري في كل مكان. 

وأكد اللواء أشرف عطية الدور الوطني الذي يقوم به أبناؤنا من رجال القوات المسلحة والشرطة لبسط الأمن والأمان بكل محافظات الجمهورية، وتقديمهم أرواحهم بتضحيات وبطولات يخلدها التاريخ فداءً لوطنهم، ليكون تجسيدًا حيًا لأسمى معانى الولاء والانتماء لمصر وشعبها العظيم، وهو الذى يؤكد عليه دائمًا الرئيس عبدالفتاح السيسي في المناسبات المختلفة، مما يؤكد أننا قادرون على مواجهة أي تحديات بالالتحام والوحدة بين الشعب والجيش والشرطة. 

وأشار إلى أن ما قدمه هؤلاء الأبطال لصد كل أشكال العنف والعدوان عن تراب وطننا الغالى، يتواكب مع ما يقدمه حاليًا أبناء مصرنا الحبيبة من بطولات بسواعدهم الذكية، من خلال تنفيذ ملحمة الإنجازات بمشروعات تنموية وخدمية فى كل قطاعات العمل العام، بما يسهم فى توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية. 

 

احتفالية عظيمات جنوب الوادى وتكريم أسر الشهداء 

 

جاء ذلك على هامش حضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات الاحتفالية التي نظمتها جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم للأعمال الخيرية، بقيادة الدكتورة رشا كامل، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فضلًا عن القيادات العسكرية والتنفيذية والشعبية والمجتمعية. 

 

وقد سبق الحفل الذي بدأ بالسلام الوطنى، والقرآن الكريم، تفقد محافظ أسوان معرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية، والذى نظمه فرع المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة هدى مصطفى. 

 

كما تم عرض فيلم تسجيلى عن جهود وأنشطة جمعية زوجات ضباط الشرطة، فيما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين فقراتها الفلكورية والاستعراضية المتنوعة، والتى لاقت إعجابًا وتفاعلًا من الحضور، وتم كذلك تبادل الدروع بين محافظ أسوان ورئيس الجمعية تقديرًا للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين.

محافظ أسوان فعاليات احتفالية عظيمات جنوب الوادى تكريم أسر الشهداء

مواد متعلقة

محافظ أسوان يشهد احتفال "الأوقاف" بذكرى الإسراء والمعراج

محافظ أسوان يشهد احتفالية تكريم زوجات ضباط الشرطة وأسرهم (صور)

محافظ أسوان يوجه بتشديد الرقابة التموينية قبل شهر رمضان

محافظ أسوان يستعرض حجم الإنجازات لتحويل المحافظة لمتحف مفتوح

"زكريا" يصنع قطعًا فنية من خشب "السرسوع"

محافظ أسوان: استكمال برنامج أهل مصر يؤكد دعم الرئيس السيسى للشباب

السيطرة على حريق قطار محمل بقصب السكر فى أسوان

إزالة حالات تعدى بأسوان وكوم أمبو ضمن جهود الموجه الـ 22

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل| "حماس" تعلن وصول وفدها إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"