محافظ أسوان: الرئيس السيسى يؤكد أننا قادرون على مواجهة التحديات بالالتحام

رحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باستضافة المحافظة فعاليات احتفالية عظيمات جنوب الوادي وتكريم أسر الشهداء على أرضها الطيبة، مقدمًا شكره وتقديره لعضوات الجمعية لما يتم بذله من جهود متميزة لتكون نموذجًا مشرفًا يحتذى به في العمل الوطني والإنساني والمجتمعي، سواء من خلال تكريم أسر الشهداء من أبناء الوطن، أو من خلال تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر الأكثر احتياجًا، مما يجعلنا دائمًا نعتز ونفتخر بهذا الدور الرائد والهادف لخدمة أبناء الشعب المصري في كل مكان.

وأكد اللواء أشرف عطية الدور الوطني الذي يقوم به أبناؤنا من رجال القوات المسلحة والشرطة لبسط الأمن والأمان بكل محافظات الجمهورية، وتقديمهم أرواحهم بتضحيات وبطولات يخلدها التاريخ فداءً لوطنهم، ليكون تجسيدًا حيًا لأسمى معانى الولاء والانتماء لمصر وشعبها العظيم، وهو الذى يؤكد عليه دائمًا الرئيس عبدالفتاح السيسي في المناسبات المختلفة، مما يؤكد أننا قادرون على مواجهة أي تحديات بالالتحام والوحدة بين الشعب والجيش والشرطة.

وأشار إلى أن ما قدمه هؤلاء الأبطال لصد كل أشكال العنف والعدوان عن تراب وطننا الغالى، يتواكب مع ما يقدمه حاليًا أبناء مصرنا الحبيبة من بطولات بسواعدهم الذكية، من خلال تنفيذ ملحمة الإنجازات بمشروعات تنموية وخدمية فى كل قطاعات العمل العام، بما يسهم فى توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية.

احتفالية عظيمات جنوب الوادى وتكريم أسر الشهداء

جاء ذلك على هامش حضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات الاحتفالية التي نظمتها جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم للأعمال الخيرية، بقيادة الدكتورة رشا كامل، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فضلًا عن القيادات العسكرية والتنفيذية والشعبية والمجتمعية.

وقد سبق الحفل الذي بدأ بالسلام الوطنى، والقرآن الكريم، تفقد محافظ أسوان معرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية، والذى نظمه فرع المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة هدى مصطفى.

كما تم عرض فيلم تسجيلى عن جهود وأنشطة جمعية زوجات ضباط الشرطة، فيما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين فقراتها الفلكورية والاستعراضية المتنوعة، والتى لاقت إعجابًا وتفاعلًا من الحضور، وتم كذلك تبادل الدروع بين محافظ أسوان ورئيس الجمعية تقديرًا للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين.