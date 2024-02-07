الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: استكمال برنامج أهل مصر يؤكد دعم الرئيس السيسى للشباب

فعاليات البرنامج
فعاليات البرنامج الرئاسى أهل مصر

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بشباب المحافظات الحدودية، والذين يقومون بزيارة للمحافظة ضمن فعاليات البرنامج الرئاسى " أهل مصر "، وذلك بقاعة نقابة المعلمين. 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السهم منسق عام البرنامج بوزارة الشباب والرياضة، والعميد محمد دنيا قائد مكتب شئون القبائل، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، فضلًا عن ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين، ومسئولى الجهات المعاونة، و180 شاب وفتاة من محافظات مرسى مطروح والوادى الجديد وجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان فى المرحلة السنية من 18 إلى 35 سنة. 

دعم ورعاية الرئيس السيسى للشباب

وفى كلمته، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب، وتوجهياته المستمرة لتسخير كافة القدرات والإمكانيات، وتعزيز مهارات الشباب، مع إستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر، موضحًا بأن ذلك يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بعصب الأمة وقوتها، ولاسيما بالمحافظات الحدودية، والتى تمتلك العديد من المقومات المتنوعة ليتيح المجال أمام الشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية، والذى تتبناه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والدفاع لتحويل التوجيهات الرئاسية لواقع ملموس. 

وأشار أشرف عطية، إلى أن إستكمال برنامج " أهل مصر " لأبناء المحافظات الحدودية، والذى يشهد مشاركة واسعة من أبنائنا طلاب المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية يساهم فى تعزيز روح الولاء والإنتماء لديهم، وإطلاعهم على عظمة الحضارة المصرية بالمناطق والمزارات الأثرية والسياحية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام تبادل الخبرات والثقافات والرؤى والأفكار البناءة بين شباب المحافظات الحدودية 

 كما هنأ المحافظ، شباب محافظة أسوان من أبطال السباحة الـ 31 سباح وسباحة، والذين حصلوا على 51 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية ليرفعوا أسم المحافظة عاليًا فى بطولة السباحة الشتوية بشرم الشيخ لمراكز شباب المحافظات الحدودية، والتى أقيمت فى نهاية يناير المنقضى.

وشهدت فعاليات الحفل التى بدأت بالسلام الوطنى، والقرآن الكريم، تبادل الدروع بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان، وتسليم شهادات التقدير لمسئولى المحافظات الحدودية والجهات المعاونة لهم، علاوة على تقديم العروض الفنية والتراثية، وكذا تقديم فقرات فنية لمدارس السلام أكاديمى.

فعاليات البرنامج الرئاسى أهل مصر
فعاليات البرنامج الرئاسى أهل مصر
فعاليات البرنامج الرئاسى أهل مصر
فعاليات البرنامج الرئاسى أهل مصر
فعاليات البرنامج الرئاسى أهل مصر
فعاليات البرنامج الرئاسى أهل مصر
فعاليات البرنامج الرئاسى أهل مصر
فعاليات البرنامج الرئاسى أهل مصر
محافظ أسوان فعاليات البرنامج الرئاسي أهل مصر لقاء

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