الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 42 مشروعا بقرية قورته

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على استمرار الجولات التفقدية لمعدلات الإنجاز بكافة المشروعات الجارية للمبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة" مع تذليل العقبات والمشكلات أولًا بأول لضمان الانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المحددة وتشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية مطالب واحتياجات الأهالي والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة بالشكل المطلوب. 

تفقد عدد 42 من المشروعات الجارية بقرية قورته ثان بمركز نصر النوبة

 

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد عدد 42 من المشروعات الجارية بقرية قورته ثان بمركز نصر النوبة وستخدم 16،5 ألف من الأهالي موزعين على 9 قرى فرعية وتوابع. 

وأشار إلى أنه تم تفقد 18 مشروع بلغت نسبة التنفيذ فيها إلى 100% وبدء تشغيلها ومنها مشروعات إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ووحدة طب الأسرة وكوبري المضيق، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير بعض مراكز الشباب والمدارس، وأيضًا مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بمجالي مياه الشرب والكهرباء، لافتًا إلى أن الجولة شملت أيضًا تفقد مشروعات إنشاء المجمع الزراعي بنسبة 95%، وإنشاء مركز الأسرة والطفولة بنسبة 90 %، علاوة على تفقد مشروع إنشاء وحدة قورتة ثالث بنسبة 80%. 

كما أوضح السكرتير العام المساعد إلى أنه تم التأكيد على الالتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله في محيط المشروعات التي تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضاري والجمالي المناسب، مكلفًا بتكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب التنفيذ، فضلًا عن عدم التهاون وعدم السماح بأي تأخير في البرامج الزمنية المحددة مع سرعة استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لدفع مستويات الأداء ورفع نسب ومعدلات التنفيذ الجارية. 

محافظ أسوان المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري حياة كريمه قورته ثانى

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