الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروع تركيب خطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضي الجديد لمياه الشرب سعة 12 ألف م3، وبنسبة تنفيذ 98%. 

جاء ذلك استكمالًا للجهود المبذولة لمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية، مع دعم المحطات والروافع. 

رافق محافظ أسوان، خلال جولته، المهندس عبدالصبور الراوي القائم بعمل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، فضلًا عن القيادات التنفيذية. 

جولة محافظ أسوان 

وخلال جولته التفقدية، شدد اللواء أشرف عطية على البدء في أعمال الرصف فى المناطق التى تم الانتهاء من نهو الأعمال بها، وخاصة بعد إجراء الاختبارات اللازمة للاطمئنان على جودة وكفاءة الخطوط والشبكات، فضلًا عن إنهاء تركيب محابس التحكم فى المياه لكل منسوب لمواجهة أى إنقطاع مفاجئ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة، مع وضع اللمسات الجمالية بها لتكون واجهة حضارية لضيوف المحافظة، وخاصة المترددين على مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ومستشفيات أسوان الجامعية. 

وكلف محافظ أسوان بقيام إدارة مرور أسوان بتحويل الاتجاهات المرورية ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية لتسهيل حركة المشاة والمركبات المختلفة. 

من جهته، أوضح المهندس عبدالصبور الراوي أن تنفيذ هذا المشروع يأتى ضمن أعمال إحلال وتجديد الخطوط الناقلة لمحطتى فريال وجبل تقوق من خلال إحلال الخط الناقل لمحطة فريال قُطر 560 مم بطول 1200 متر تقريبًا، وأيضًا إحلال وتجديد الخط الناقل لمحطة مياه تقوق قطر 800 مم بطول 1000 متر تقريبًا. 

ولفت إلى أن ذلك يهدف لتغذية الخزان الأرضى الجارى إنشاؤه بسعة 12 ألف متر مكعب على مرحلتين، وعمل خط خروج ناقل من الخزان بقطر 800 مم بطول 1500 متر، ليتم بالتالي تغذية مناطق وسط البلد، وضمان ضخ المياه بصوره منتظمة دون انقطاع والحفاظ على الضغوط بالشبكة الأرضية، والحد من أى كسورات فى الخطوط المختلفة. 

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محافظ أسوان الأعمال الجارية مشروع خطوط الخزان الأرضي تفقد

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