ارتفاع عدد مصابى حادث طريق أبوسمبل جنوب أسوان إلى 14

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، إلى 14 شخصًا وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، وتحديدًا عند مدخل قرية توماس وعافية، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا جميعهم عمال، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءها، ورفع آثارها من الطريق لحماية المارة والحفاظ على أرواحهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.