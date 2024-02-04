جهاز شؤون البيئة بأسوان ينظم احتفالية كبرى لتكريم 22 منشأة لتحسين البصمة الكربونية

تشهد مدينة أسوان، صباح اليوم الأحد، تنظم جهاز شئؤن البيئة لجنوب الصعيد، احتفالية كبرى لحصاد عام 2023، والتى تشمل تكريم المنشآت التي ساهمت بشكل كبير فى تحسين البصمة الكربونية.

التفاصيل حول الاحتفالية

ومن ناحيته قال الدكتور ممدوح السيد،مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بجنوب صعيد مصر، إن تتضمن احتفالية اليوم تكريم عدد من الشخصيات وعددهم 22 شخصية تشمل المنشآت وهم فى المجالات التالية: صناعية، وسياحية وصحية، مشروعات الطاقة الشمسية بأسوان، وجمعيات أهلية مسؤولي خدمة المجتمع والحفاظ على البيئة، جامعة أسوان، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان.

وأضاف أن الـ22 منشأة التى وقع عليها الاختيار لتكريمها فى الاحتفالية الكبرى لحصاد عام 2023 جاء بعد تنفيذ منصة واختيار أفضل عدد من كل الانشطة سواء السياحى، الصناعى، وغيرها، وذلك نظرًا لمساهمتهم فى تخفيض البصمة الكربونية.

وأوضح أن البصمة الكربونية هى عبارة عن كمية التلوث الواقع نتيجة النشاط سواء كان فردى أو منشأه أو بلد أو دولة وغيرها، وأن قياسها يكون للحد من الآثار السلبية والتلوث بالمكان.

وفى سياق آخر كان قد شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى فعاليات المؤتمر الصحفى بالقاهرة الخاص بتدشين المؤتمر الدولى " تطبيقات السياحة الصحية المصرية " بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى سيقام خلال يومى 2 و3 مارس القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقد حضر فعاليات المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والسفيرة سها ناشد جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من المحافظين ونواب الوزراء والسفراء، والجهات المختصة.

وفى كلمته التى ألقاها أكد اللواء أشرف عطية على أن الدعم اللامحدود من رئيس الجمهورية للقطاع السياحى يعطى الأولوية والأهمية له بإعتبار أن صناعة السياحة وقطاعها العريض، والذى لا يستوعب فقط العمالة المباشرة، ولكن يمتد تأثيره المباشر على أكثر من 90 مهنة وحرفة تحقق الدخل الغير مباشر للملايين من المواطنين.

ولفت إلى أن هذا يجعلنا نتشارك ونناقش ونفكر برؤية جديدة للترويج للسياحة الصحية المصرية بشكل عالمى يليق بالمقومات والإمكانيات التي تمتلكها المقاصد السياحية المصرية فى مجال السياحة العلاجية والإستشفائية.

وأشار محافظ أسوان إلى أننا نسعى جاهدين بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة للإستثمار الأمثل للتنوع فى المقومات الطبيعية الفريدة والمنتج السياحى لأسوان، وهو الذى يظهر جليًا فى تعدد الأنماط السياحية الأثرية والبيئية والنيلية والدينية والسفارى والصيد والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى توافر مراكز الإستشفاء والإستجمام، وفى مقدمتها مركز جراح القلب العالمى السير الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب.

وأوضح أن أسوان تتمتع بشهرة واسعة فى مجال السياحة العلاجية حيث أنها مصنفة عالميًا بشهادة اللجان المتخصصة لإحتواء رمالها الساخنة على أعلى نسب للعناصر، والإشعاعات المناسبة مما يؤهلها بأن تظل مقصدًا سياحيًا متميزًا على خريطة السياحة العلاجية، ولاسيما فى ظل توافر البنية الأساسية من فنادق ونقل سياحى ومطارات وموانئ وشبكة طرق، فضلًا عن توافر الخبرات والقدرات البشرية فى المجال السياحى.