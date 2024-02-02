"أوقاف أسوان" تطلق فعاليات القافلة الدعوية الـ 9 بمركز نصر النوبة (صور)

انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية التاسعة التى تنظمها مديرية أوقاف أسوان، من المسجد الجامع لمركز نصر النوبة – إدارة أوقاف كلابشة.

تفاصيل القافلة

وتتضمن أعمال القافلة، اليوم، صلاة الجمعة في 10 مساجد وبعد ذلك تعقد جميع الأنشطة الدينية بمسجد الرحمن بقرية الدكة.

وتشمل الأنشطة الدينية للقافلة الدعوية التالى، (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - مقرأة الجمهور- البرنامج التثقيفي للطفل- مقرأة الأئمة).

المشاركون في القافلة

وجاءت القافلة الدعوية لمديرية أوقاف أسوان تحت قيادة الشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزارة أوقاف أسوان، وبرفقته القيادات الدعوية بالمديرية وهم كل من: الشيخ أحمد أحمد حسن حمدان – مدير الدعوة والمراكز الثقافية، والشيخ محمود فخر الدين موسى حماد رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني بالمديرية، والشيخ عبدالله طه محمد عرجون رئيس قسم المساجد بالمديرية، والشيخ أحمد حامد كامل محمود مفتش المتابعة بالمديرية، والشيخ عبدالستار حسن أبازيد حساني مدير إدارة أوقاف حي شرق، والشيخ محمود مصطفى حسن بدر مدير إدارة أوقاف أسوان أول، والشيخ محمود أحمد محمد عبدالراضى مفتش دعوة، والشيخ دسوقي حسن على فقير مفتش المساجد، والشيخ الحسين عبد العظيم أحمد محمد مفتش المساجد.

فعاليات القافلة بأسوان

فعاليات القافلة بأسوان

فعاليات القافلة بأسوان

فعاليات القافلة بأسوان