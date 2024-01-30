محافظ أسوان يشهد احتفالية مرور 4 سنوات على مبادرة "الناس لبعضهم" (صور)

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفالية السنوية للمبادرة الإنسانية “الناس لبعضهم”، والتى أطلقها المحافظ منذ 4 سنوات، لرعاية العديد من الفئات الأولى بالرعاية من مختلف أطياف الشعب الأسوانى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير عيشة كريمة لجميع المواطنين.

ومن ناحيته قال الدكتور عز الصادق، مستشار محافظة أسوان لشئون تنمية المجتمع، ومنسق مبادرة الناس لبعضهم، إن المبادرة كان لها عظيم الأثر فى شعور، حيث أنها تعد مبادرة متفردة من نوعها وأصبحت إنسانية، صحية، تثقيفية، اقتصادية وملمة بجميع النواحى.

وأضاف فى تصريحات على هامش الاحتفالية السنوية لمبادرة الناس لبعضها أن المبادرة أصبحت معبرة عن كافة اطياف المجتمع، مما جعلها راسخه، موجهًا شكره وتقديره للواء أشرف عطية محافظ أسوان لدعمه لأعمال المبادرة ليل ونهار، وشكره أيضًا لكل من داعم للمبادرة حتى لو بكلمة طيبة.

فعاليات الاحتفالية

وشهدت فعاليات الاحتفالية السنوية لمبادرة الناس لبعضهم السلام الوطنى، وكلمات لعدد من الحضور والذي كان ضمنها بعض المواقف الأنسانية لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وتقديم المساعدات لعدد كبير من المواطنين.

كما تضمنت فعاليات مبادرة الناس لبعضهم مشاعر فرحة غامرة لجميع الأهالى الذين عبروا عن فرحتهم من خلال اطلاق الزغاريد وترديد الأدعية لمحافظ أسوان.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية أيضًا توزيع الأجهزة الكهربائية والبطاطين على العديد من الأهالى والعرائس الذين اقتربت مواعيد زفافهم، وغيرهم من الأسر الأولى بالرعاية.

فاعليات مبادرة الناس لبعضهم بحضور محافظ أسوان

فاعليات مبادرة الناس لبعضهم بحضور محافظ أسوان

فاعليات مبادرة الناس لبعضهم بحضور محافظ أسوان

فاعليات مبادرة الناس لبعضهم بحضور محافظ أسوان

فاعليات مبادرة الناس لبعضهم بحضور محافظ أسوان