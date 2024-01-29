الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أوقاف أسوان تواصل فعاليات تدريب الأئمة

الفعاليات
الفعاليات

تواصل فعاليات التدريب للأئمة التابعين لمديرية أوقاف أسوان، اليوم، لليوم الثاني على التوالي، لمكون اللغة العربية، ويأتي ذلك في إطار إطلاق وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للغة العربية.

وجاء ذلك في إطار الدور الدعوي والتربوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها الدائم على صقل قدرات الأئمة علميًا ومعرفيًا.

عدد الأئمة بتدريب اللغة العربية 

 

ويبلغ عدد الائمة الملتحقين بدورة اللغة العربية (50) إمامًا من أئمة محافظة أسوان، وتتم فعالياتها بكلية الدراسات الإسلامية بنين.

وجاء ذلك أشراف ومتابعة الشيخ / حنفي محمود دياب مدير عام أوقاف أسوان، وحاضر فضيلة الدكتور/ كامل محمد جاهين إسماعيل عميد الكلية، والدكتور/ حسين محمد عبدالوهاب - أستاذ الأدب بالكلية.

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تدريب الأئمة أوقاف أسوان اللغة العربية فعاليات

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