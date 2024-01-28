12 معلومة عن مركز ابداع مصر الرقمية بجامعة أسوان

يعد مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان، من أبرز المراكز الجامعية التى تساهم فى تعليم الطلاب العديد من المهارات وربطها بسوق العمل.

ترصد "الدستور" عدد من المعلومات حول مركز أبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان:

1 - افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى يوليو عام 2022 عبرتقنية الفيديو كونفرانس.

2 - يقام مركز أبداع مصر الرقمية على مساحة 2500 م2.

3 - يتكون من 9 معامل وقاعة رئيسية كبرى، و 2 قاعة للمحاضرات، وقاعة للعمل الحر

4 - معامل متخصصة للصناعات التكنولوجية الحديثة.

5 - يهدف إنشاء المركز لتوفير فرص تدريبية لشباب الجامعة من الطلاب أو الخريجين

6 - يتيح الفرص التدريبية فى مجالات برامج التدريب التقنية والتطبيقية المختلفة لتكنولوجيا المعلومات والمجالات الهندسية.

7- يساهم فى تأهيل شباب الخريجين وصقل مهاراتهم لسوق العمل.

8 - يساهم فى توفير فرص عمل حقيقية لهم، وخاصة فيما يتعلق بالعمل الحر وإنشاء شركات جديدة

9 - يعطي المركز الأولوية لأبناء أسوان للتدريب على كافة البرامج.

10- ويتم بالتوازى من خلال المركز التنسيق مع الشركات لدعم الشباب، وإتاحة الفرصة لهم بشكل إيجابى.

11- يؤدي مركز إبداع لتعليم المهارات اللازمة للطلاب دور هام من خلال ربط التدريب سوق العمل وفقًا لرؤية شاملة.

12- يمنح المركز شهادات معتمدة تساهم فى إتاحة فرص العمل للطلاب.

ويذكرأن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء أشرف عطية محافظ أسوان تفقد مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، والقيادات الجامعية.

ومن جانبه قدم وزير التعليم العالى شكره لمحافظ أسوان على الدعم المتواصل للجامعة، وأداء دورها المحورى والرئيسى فيما يتعلق بدعم خطط التنمية لخدمة المجتمع الأسوانى.