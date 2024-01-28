الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي الطابية تهدي محافظ أسوان درع تكريم لمساهمته في تطوير المدينة

استقبال محافظ أسوان
استقبال محافظ أسوان للأهالى

أهدي ممثلي ومسئولي جمعيات تنمية المجتمع ومراكز الشباب نيابة عن أهالي منطقة الطابية، درع تكريم للواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعبيرا عن تقديرهم للجهود التي بذلت مدينة أسوان.

وذكر ممثلو أهالي الطابية أن التكريم نظرا لما شهدته منطقة الطابية بوسط مدينة أسوان من تنفيذ مشروع متكامل للتطوير والتجميل، وخلق محاور مرورية جديدة، مع توسعة الشوارع المحيطة لأول مرة منذ عقود.

ومن أبرز المشروعات التي عبر الأهالي عن شكرهم لمحافظ أسوان بشأنها هي إحلال وتجديد البنية التحتية، مع تحديث وسائل النقل الداخلي بالقضاء على ظاهرة السيارات الربع نقل "الكبود".

وتضمنت مشروعات تطوير وتجميل ممشى أهل مصر بالكورنيش القديم والكورنيش الجديد بطول 13 كم، بعد الانتهاء من واجهة المدينة، والتي شملت حدائق درة النيل والسلام وميدان المحطة والسوق السياحي القديم بطول 2400 متر، علاوة على تطوير ورفع كفاءة طريقي كيما والسماد، وأيضا إعادة إحياء مشروع الإسكان المميز "حي اللوتس"، وهو الذي توازى معه استكمال مشروع تغطية مصرف السيل، وإنشاء كوبري السيل العلوي، وقرب الانتهاء من الكوبري البديل لخزان أسوان، وغيره من المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية.

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اهالى الطابية محافظ أسوان تقديم الشكر مشروعات التطوير والتجميل منطقة الطابية التاريخية

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