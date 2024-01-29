الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد أعمال التطوير الجارية بقاعة مؤتمرات عروس النيل

تفقد محافظ أسوان
تفقد محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة الجارية بقاعة مؤتمرات عروس النيل الدولية من خلال تنفيذ بانوراما جمالية بأعلى الصوتيات والسمعيات والإضاءة لتصبح واجهة حضارية مشرفة لاستضافة الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات المحلية والعالمية. 

جاء ذلك ضمن جهود المحافظة المتواصلة لإستكمال منظومة التطوير والتجميل فى مختلف المواقع الخدمية. 

وأثناء تفقده لأعمال التطوير رافقة د.غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة، وأيضًا المهندسة نهى محمود مدير المشروعات، وحسين ممدوح مدير فندق عروس النيل، والمهندس المشرف على المشروع. 

تلافى الملاحظات فى القاعة

من ناحيته، أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان توجيهاته بأن يتم تلافى الملاحظات، ويتم الإستعانة بالمتخصصين لتكون قاعة نموذجية وراقية، ولاسيما أنها تضم مقاعد حضارية بواقع 300 مقعد، ومسرح وشاشة لتقديم العروض والأفلام التسجيلية والمسرحية والوثائقية، فضلًا عن إستقبال الفعاليات المختلفة من العروض الفنية والسينمائية. 

وكلف محافظ أسوان أن يتم الإنتهاء من إنشاء قاعة ملحقة لكبار الزوار والضيوف، مع تطوير المدخل الرئيسى للقاعة، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ أعمال رفع الكفاءة لقاعة البلكون الـ VIP المطلة على المسرح وغرفة التحكم للصوتيات والسمعيات، وغرفة كاميرات المراقبة، والمطبخ والمطعم بشكل آمن، فضلًا عن زيادة الغرف بالفندق المحلق لإستيعاب الطاقة الوافدة على مدار العام. 

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محافظ أسوان أعمال الإحلال والتجديد قاعة عروس النيل بانوراما جمالية رفع الكفاءة

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