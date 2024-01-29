محافظ أسوان يشهد انطلاق فعاليات ورشة التعريف بالامتيازات المقدمة لذوى الهمم

​​​​​شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، انطلاق فعاليات ورشة العمل الشاملة للتعريف بالمزايا والامتيازات التى يتم تقديمها للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك فى إطار الإهتمام الغير مسبوق الذى توليه الدولة بذوى الهمم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

حضر فعاليات الورشة كل من:الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، والدكتورة مرفت السمان مقرر اللجنة الإستشارية لشئون الإعاقة، فضلًا عن مسئولى الجهات التنفيذية المعنية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

تكامل وتكاتف لتحقيق أوجه الرعاية للأشخاص ذوى الهمم

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك تكامل وتكاتف للجهود من أجل تحقيق أوجه الرعاية المختلفة للأشخاص ذوى القدرات بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وهو الذى يتواكب مع أهمية زيادة الوعى للتفاعل الإيجابى معهم لرسم البسمة على وجوههم.

ولفت محافظ أسوان إلى أن ذلك يتواكب مع حرص المحافظة لتقديم الدعم وكافة التسهيلات والخدمات بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة لتيسير حصول الطلاب من ذوى الهمم على شهادات الإعفاء النهائية من التجنيد والمساهمة فى تخفيف المشقة وأعباء السفر والتنقل عنهم، كما تم تسهيل حركة ذوى الإعاقة من خلال تطبيق الكود المصرى بجميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية بتنفيذ رامبات وفتحات بها لتحقيق السهولة المطلوبة لهم، فضلًا عن الخدمات العديدة التى يتم تنفيذها تحت مظلة المبادرة الإنسانية " الناس لبعضهم ".

وأوضحت الدكتورة مرفت السمان بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان يتم مواصلة تقديم أوجه الرعاية المتكاملة، ومن بينها تنظيم ورشة العمل الهادفة لتصحيح مفاهيم الإعاقة، والتعريف بالإمتيازات التى منحتها الدولة فى القوانين والدستور المصرى، والإستثناءات والمنح والإعفاءات من المصروفات بالمدن الجامعية والكليات والمدارس، وتحقيق الدمج التعليمى، وكذا فن التعامل مع هذه الفئة لما تمتلكه من قدرات خاصة من خلال توعية العاملين ليتم التعامل بأسلوب راقى وحضارى.

ولفتت إلى أنه يضاف لذلك التسهيلات المقدمة عبر القانون 10 لسنة 2018 لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ودمجهم فى المجتمع.

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