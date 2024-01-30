وفد متعدد الجنسيات يزور الحديقة النباتية بأسوان

شهدت الحديقة النباتية بمدينة أسوان، زيارة وفد طلابى متعدد الجنسيات تابعين للأزهر الشريف، بأعتبارها ضمن المزارات السياحية الجاذبة لجميع السائحين والزائرين من مختلف بلدان العالم؛ نظرًا لموقعها المميز وسط ضفاف النيل والمساحات الخضراء الشاسعة التى تتمتع بها الحديقة.

زيارة وفد طلابى متعدد الجنسيات للحديقة

وقال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية فى أسوان، إنه زار الحديقة النباتية وفد طلابى من جامعة الأزهر، وتراوحت أعداد الوفد 30 طالب، وأن الهدف من الزيارة تعريف الطلاب بالأماكن السياحية الموجودة فى مصر، وتبادل الثقافات، باعتبارها أكبر متحف نباتي عالميًا.

وأضاف لـ"الدستور"، أن تعددت جنسيات الوفد الطلابي الذين أجروا زيارتهم داخل الحديقة النباتية، حيث أن تم اختيار كل طالب منهم ليكون سفير يمثل بلده اثناء الزيارة، وأن البلدان التى ينتمى إليها الطلاب جاءت كالتالى: (ليبيا - فلسطين - أفغانستان - إندونسيا - اليمن - موريتانيا - سوريا - الهند - سريلانكا).

وأوضح أن حرص كل طالب من الوفد الطلابى على تقديم الشكر بجميع لغاتهم، وتقديم فقرة انشاد دينى جميلة للغاية، وبعدها بدأت جولتهم داخل الحديقة النباتية بزيارة المتحف وشرح كل ما يحتويه من نباتات، ثم تعرفوا على العديد من أنواع النباتات والاشجار الموجودة داخل الحديقة.

وأشار الدكتور عمرو محمود، إلى أن الحديقة النباتية تعد أبرز المزارات السياحية عالميًا الجاذبة لجميع الرحلات الطلابية، بجانب أنها تستقبل السائحين والزائرين من مختلف بلدان العالم خلال موسم الاجازات والعطلات والموسم السياحي.

جدير بالذكر أن تبلغ مساحة "الحديقة النباتية" ما يقرب من 18 ألف فدان وسط النيل، وتحتوى على أشجار يبلغ عددها أكثر من 800 نوع من الأشجار الاستوائية والخشبية والنباتات العطرية وغيرها، ويتم تعرف الزائرين والسائحين عليها من خلال كتابة كل نوع منها على لافتة صغيرة باللغتين الإنجليزية والعربية.

وتبدأ مواعيد الزيارة للحديقة النباتية يوميًا من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ 5 مساءً.

زيارة الوفد

زيارة الوفد