محافظ أسوان يتابع إزالة تعديات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى تنفذها الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن الموجه الـ 22 بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفين والمتعدين، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملات إستهدفت تنفيذ 21 قرار إزالة منهم 9 حالات صادر لها قرارات إزالة إدارية، و12 حالة إزالة فورية 14 ألف و225 مترمربع، وذلك بنطاق حى جنوب وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، ونواب رئيس المدينة، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة لحالة تعدى على أراضى زراعية بنطاق حى شرق بمساحة 350 م2، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

يذكرأن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعطي توجيهاته للجهات المعنية بإنطلاق المرحلة الأولى اليوم من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات، والتى تستمر حتى 15 فبراير المقبل.

وأكد أنه وفقًا للتنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات تم الإعداد والتجهيز الجيد لإنطلاق هذه الموجه لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وأيضًا التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بحيث يتم إداراج مختلف الحالات فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف، والإشراف المتواصل واللحظى من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضًا وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.