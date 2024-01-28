محافظ أسوان: انطلاق المرحلة الأولى للموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للجهات المعنية بانطلاق المرحلة الأولى اليوم من الموجة الـ22 لإزالة التعديات، والتى تستمر حتى 15 فبراير المقبل.

وأكد اللواء أشرف عطية أنه وفقًا للتنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كل الجهات تم الإعداد والتجهيز الجيد لانطلاق هذه الموجة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وأيضًا التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف، والإشراف المتواصل واللحظى من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضًا وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

من جانبه، أوضح اللواء ياسر عبدالشافى، السكرتير العام المساعد، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان تم الاطمئنان على جاهزية المعدات والسيارات والعمالة المشاركة فى فعاليات المرحلة الأولى من الموجة الـ22.

ولفت اللواء ياسر عبدالشافى إلى أن حالات التعدى التى ستتم إزالتها ستشمل الحالات الصادرة لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد، أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وهو الذى يتكامل مع مواصلة التنسيق العرضى بين مسئولى الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة لتحقيق المستهدف من هذه المرحلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

المرحلة الأولى لإزالة التعديات

المرحلة الأولى لإزالة التعديات