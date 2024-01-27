السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 5 إثر انقلاب سيارة بأسوان

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي شخصين مصرعهما، بينما أصيب 3 آخرين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، صباح اليوم السبت، بقرية وادي خريت بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والمتوفيين إلى المشرحة.

تفاصيل الحادث 

تعود التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ربع نقل عند قرية وادى خريت  التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 أشخاص أخرون. 

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، والمتوفيين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة. 

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان  إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

المعاينة والتحريات الأولية

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن حادث أنقلاب سيارة ربع نقل أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وجميعهم سودانيين الجنسية.

وتبين أن الـ3 مصابين هم 2 سيدة وطفلة وجاءت أسماءهم كالتالي: مريم صالح أحمد، تبلغ من العمر  50 عامًا، وتسبيح حسن صالح، تبلغ من العمر 12 عامًا، وحليمة إبراهيم محمد، عمرها 60 عامًا، وجميعهن إصابتهن تراوحت بين كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم.

وجارٍ التعرف على هوية المتوفيين إثر الحادث حتى الآن، حيث أنهم مازالو مجهولين الهوية، ويتم معاينة الجثامين بواسطة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

مصرع شخصين إنقلاب سيارة ربع نقل وادى خريت نصر النوبة أسوان حادث

مواد متعلقة

محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية بنسبة 52%

10 مصابين جراء انقلاب "ميكروباص" على الطريق الصحراوي بأسوان

محافظ أسوان يكلف بتوفير الرعاية الطبية لطفلة عقب سقوط عمود الإنارة عليها

"أوقاف أسوان" تفتتح مسجد أبواليزيد البسطامى بعد تجديده (صور)

محافظ أسوان: نجاح مشروع تطوير الطابية الأثرية التاريخية لتحويلها لواجهة مشرفة

مصرع شخص سقط من الطابق السادس شمال أسوان

لتعزيز الشكل الجمالي.. إزالة تعديات وأعمال نظافة بمدن ومراكز أسوان

"حياة كريمة" تتفقد 38 مشروعًا بقرية العباسية بأسوان

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة فى هذه المناطق

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

تهديد وجودى لإسرائيل.. تفاصيل عريضة إقالة نتنياهو

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران