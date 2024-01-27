مصرع وإصابة 5 إثر انقلاب سيارة بأسوان

لقي شخصين مصرعهما، بينما أصيب 3 آخرين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، صباح اليوم السبت، بقرية وادي خريت بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والمتوفيين إلى المشرحة.

تفاصيل الحادث

تعود التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ربع نقل عند قرية وادى خريت التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 أشخاص أخرون.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، والمتوفيين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة.

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

المعاينة والتحريات الأولية

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن حادث أنقلاب سيارة ربع نقل أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وجميعهم سودانيين الجنسية.

وتبين أن الـ3 مصابين هم 2 سيدة وطفلة وجاءت أسماءهم كالتالي: مريم صالح أحمد، تبلغ من العمر 50 عامًا، وتسبيح حسن صالح، تبلغ من العمر 12 عامًا، وحليمة إبراهيم محمد، عمرها 60 عامًا، وجميعهن إصابتهن تراوحت بين كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم.

وجارٍ التعرف على هوية المتوفيين إثر الحادث حتى الآن، حيث أنهم مازالو مجهولين الهوية، ويتم معاينة الجثامين بواسطة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.