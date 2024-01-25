الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة" تتفقد 38 مشروعًا بقرية العباسية بأسوان

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

وجَّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باستمرار الجولات الميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة "التطويرالشامل للريف المصري.. حياة كريمة". 

بينما أشار اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد إلى قيام وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، بمواصلة المرور الميداني، والذي استهدف تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية العباسية التابعة لمركز كوم أمبو بإجمالي 38 مشروعًا، والتي يستفيد منها أكثر من 55 ألف نسمة داخل 15 تابعًا، ما بين نجوع وعزب، ورصد أعضاء الوحدة الانتهاء من 22 مشروعًا بنسبة 100%، وبدء التشغيل التجريبي لها ليجني المواطنون ثمار هذه الإنجازات المتتالية التي تحققها أعظم مبادرة إنسانية ووطنية. 

ولفت إلى أن المشروعات التي تم نهوها تنوعت ما بين مجمعات خدمية وزراعية ووحدة للإسعاف و2 مركز شباب، و8 مدارس ما بين إنشاء جديد وتطوير، وكذا تبطين 2 ترعة، ومكتب بريد، وجارٍ استكمال الأعمال في باقي المشروعات.

وتابع أنه تم التأكيد على تعليمات محافظ أسوان، بشأن سحب أي مشروع من الشركات المتعثرة في حالة تقاعسها، وعدم التزامها بالبرنامج الزمني، مع إسناد هذه المشروعات لشركات كبرى لها سابقة أعمال متميزة، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من المشروعات التي تعدت نسب تنفيذها أكثر من 90%، فضلًا عن التأكيد على ضرورة وأهمية وضع العلامات التحذيرية، وإعادة الشيء لأصله، والتنسيق بين الجهات الكافة بقطاعات العمل المختلفة لتقليل نسبة الفاقد وتوفير الوقت والجهد. 

المبادرة الرئاسية حياة كريمه قرية العباسية الجولات الميدانية التشغيل التجريبى لـ 22 مشروع

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