محافظ أسوان يودع المشاركين في بطولة السباحة لمراكز الشباب بالمحافظات الحدودية

ودع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أبناء المحافظة المشاركين فى بطولة السباحة لمراكز الشباب بالمحافظات الحدودية " النسخة الثانية " والتى ستقام بمحافظة جنوب سيناء فى الفترة من 27 إلى 30 يناير الجارى.

ويتنافس فيها 180 سباح وسباحة من 6 محافظات هى أسوان وجنوب وشمال سيناء ومطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد.

بطولة السباحة لمراكز الشباب بالمحافظات

وأثناء لقاؤه بأبناءه بحضور ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة، وقيادات المديرية، وفى رسائل تشجيع وتحفيز لهم، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على أهمية المنافسة فى هذه البطولة بروح وعزيمة وإصرار لحصد المراكز الأولى، والحصول على أعداد أكبر من الميداليات عن العام الماضى فى ذات البطولة والتى أقيمت بمحافظة البحر الأحمر، وحصد فيها أبناء أسوان 25 ميدالية متنوعة ما بين الذهبية والفضية البرونزية.

ولفت محافظ أسوان إلى أنه سيتم تكريم السباحين الفائزين فى احتفالية سيتم تنظيمها بالمحافظة تقديرًا وشكرًا لهم.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن تنظيم هذه البطولة يأتى متواكبًا مع إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات شبابنا وإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر.

وأكد اللواء أشرف عطية أن ذلك يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بعصب الأمة وقوتها من خلال إتاحة المجال أمام الشباب لممارسة مختلف الأنشطة، وهو الذى تتبناه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى على الوجه الأكمل.

وفى سياق آخر كان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الراعى المساعد لكنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان الأب أمجد عزت، والوفد الكنسى المرافق له، والذين قدموا التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة الإحتفال بالعيد القومى الـ 53 للمحافظة، وذلك فى لقاء ودى وأخوى.

وأكدوا أن نسيج الأمة الواحدة يعكس دائمًا الأخلاق الحميدة بإعتبارها تمثل الطباع الأصيلة الراسخة لدى جميع المصريين، وهى التى تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.

فيما قدم اللواء أشرف عطية خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة، وهو ما نلمسه فى تبادل التهانى فى ظل الأعياد والإحتفالات العديدة، لافتًا إلى أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى دائمًا التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين، وأيضًا فى حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة لمواجهة كافة التحديات وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مستقبل مشرق ملئ بكل الخير لأبناء الشعب المصرى العظيم.

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