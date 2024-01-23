هزة أرضية فى أسوان.. والبحوث الفلكية: لم تستغرق سوى 10 ثوانى فقط

وقعت هزة أرضية مفاجئة "زلزال" تحديدًا بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، حيث شعر بها الأهالى لعدة ثوانى ولكنها لم تستمر لوقت طويل ولم تسفر عن أي خسائر.

وجاء شعور أهالى مركز إدفو بالهزة الأرضية فى تمام الساعة الـ 1 و18 دقيقة مساء اليوم، واستغرقت مدة 10 ثوانى فقط.

هزة أرضية مفاجأة

وكشف الدكتور رأفت الشافعى فتح البارى بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والمركز الإقليمى لبحوث الزلازل بأسوان، أن الهزة الأرضية "الزلزال" شعر به سكان مركز إدفو شمال محافظة أسوان، ولم تكن فى جميع أنحاء المحافظة، نظرًا لأنه كان موقع حدوثه بمحافظة الأقصر وقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر وهى هزة بسيطة.

وأضاف أن الهزة الأرضية التى وقعت كانت على بعد 46 كيلو متر جنوب شرق الأقصر بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر بخط عرض 25.41 شمالا، خط الطول 32.97 شرقا، وعمق 9.78 كم.

وأكد أن الهزة الأرضية لم تسفر عن وقوع أى خسائر ولم نتلقى وقوع أى خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهزة الأرضية، مضيفًا أنه لم تستغرق الهزة الأرضية أكثر من 10 ثوانى.