الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هزة أرضية فى أسوان.. والبحوث الفلكية: لم تستغرق سوى 10 ثوانى فقط

هزة أرضية
هزة أرضية

وقعت هزة أرضية مفاجئة "زلزال" تحديدًا بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، حيث شعر بها الأهالى لعدة ثوانى ولكنها لم تستمر لوقت طويل ولم تسفر عن أي خسائر. 

وجاء شعور أهالى مركز إدفو بالهزة الأرضية فى تمام الساعة الـ 1 و18 دقيقة مساء اليوم، واستغرقت مدة 10 ثوانى فقط. 

 

هزة أرضية مفاجأة 

وكشف الدكتور رأفت الشافعى فتح البارى بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والمركز الإقليمى لبحوث الزلازل بأسوان، أن الهزة الأرضية "الزلزال" شعر به سكان مركز إدفو شمال محافظة أسوان، ولم تكن فى جميع أنحاء المحافظة، نظرًا لأنه كان موقع حدوثه بمحافظة الأقصر وقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر وهى هزة بسيطة. 

وأضاف أن الهزة الأرضية التى وقعت كانت على بعد 46 كيلو متر جنوب شرق الأقصر بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر بخط عرض 25.41  شمالا، خط الطول 32.97 شرقا، وعمق  9.78  كم.

وأكد أن الهزة الأرضية لم تسفر عن وقوع أى خسائر ولم نتلقى وقوع أى خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهزة الأرضية، مضيفًا أنه لم تستغرق الهزة الأرضية أكثر من 10 ثوانى.

هزة أرضية إدفو الأهالي شمال أسوان زلزال

مواد متعلقة

محافظ أسوان يشكر عاملي القطاعات على الظهور المشرف أثناء زيارة رئيس الوزراء

محافظ أسوان يقرر مد فعاليات «أيادى مصر للحرف التراثية واليدوية» حتى الجمعة المقبلة

تيسيرا على المتبرعين.. تركيب أسقف وأبواب وشبابيك بأسوان على أقساط ممتدة لمدة 36 شهرا

محافظ أسوان يكلف بمواصلة تفقد مشروعات "حياة كريمة" بوادي خريت

تعرض لكسر مفاجئ.. محافظ أسوان: إصلاح خط طرد الصرف الصحي "دراو–بلانة"

محافظ أسوان يتابع فعاليات معرض "أيادي مصر" للحرف التراثية واليدوية

محافظ أسوان: رئيس الوزراء أشاد بالمستوى الراقى لمكتبة مصر العامة

محافظ أسوان يوقع عقد مشاركة مع "تنمية الصعيد" لإنشاء محطة نقل دولية

الأكثر قراءة

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

هانى الناظر يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

بالزيادة الجديدة.. موعد قبض معاشات شهر فبراير 2024

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

سعر الذهب اليوم عيار 21 في السوق المحلي بعد موجه الارتفاعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى