الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: رئيس الوزراء أشاد بالمستوى الراقي لمكتبة مصر العامة

اللقاء
اللقاء

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعًا مع السفير محمد رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، في إطار التشغيل التجريبي لأحدث وأكبر صرح تنويري ومنارة معرفية وعلمية وثقافية ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي. 

حضر الاجتماع كل من محمد أبو المجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة وكيل وزارة الثقافة، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة، وسهير مكى مدير المكتبة بأسوان. 

تصريحات حول زيارة رئيس الوزراء   

 

ومن ناحيته، أكد محافظ أسوان، أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمكتبة أمس لاقت استحسان وإشادة للمستوى الإنشائي الراقي والشكل النموذجي لهذا الصرح التنويري في موقع متميز يليق بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية وفقًا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأوضح محافظ أسوان، أن كل ذلك جاء نتيجة للرؤية المستنيرة والثقة المتبادلة بين المحافظة وصندوق مكتبات مصر العامة مما ساهم فى إنجاز هذا المشروع، وظهوره بهذا الشكل المشرف ليكون إضافة هامة للمواقع الحضارية لعروس المشاتى. 

 فيما قدم السفير محمد رضا الطايفى شكره لمحافظ أسوان لحرصه على إنشاء مكتبة مصر العامة، ونهوها فى وقت قياسى لم يتجاوز العامين، واهتمامه بإبراز الهوية البصرية للمحافظة فى كافة مكوناتها، ووضع اللمسات الجمالية فى كل مكان بها، لتبهر كل زائر للمكتبة من أبناء أسوان أو خارجها أو الأفواج السياحية. 

وأكد أنه سيتم مواصلة تقديم أوجه الدعم لإستكمال سلسلة النجاحات لهذه التجربة المتميزة، ولاسيما فى ظل وجود فريق عمل متجانس تم إختياره بعناية كبيرة من محافظ أسوان ليحافظ على هذا الصرح، ويبدع ويبتكر بأفكاره الراقية فى تحقيق المزيد من الإنجازات، وهو الذى سيتواكب مع فتح باب الاشتراكات للأطفال والنشء والشباب، فضلًا عن تنظيم ورش عمل وأنشطة متنوعة لتصبح مكتبة مصر العامة بأسوان نموذجًا يحتذى به فى باقى المكتبات بمختلف محافظات الجمهورية. 

وفي نهاية الاجتماع، تبادل محافظ أسوان ومدير الصندوق الدروع تقديرًا للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين.

اللقاء
اللقاء
إشادة رئيس الوزراء محافظ أسوان مدير صندوق مكتبات مصر العامة التشغيل التجريبى مكتبة مصر العامة

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