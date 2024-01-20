السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "1000 مدير".. وكيل تعليم أسوان يلتقي مديري المدارس الجدد

وكيل أول وزارة التربية
وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان خلال المبادرة

التقى المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان، المديرين الجدد ضمن المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"، وذلك بحضور ياسين عبد الصبور، نقيب المعلمين.

وتناول اللقاء، استعراض فترة عملهم بعد توليهم إدارة المدارس وأهم التحديات والعقبات التي واجهتهم خلال تلك الفترة وطرق التغلب عليها.

من جهته، أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، حرص المديرية على دعمهم ومساندتهم لأنهم نواة لإحداث التطوير في إدارة المدارس على مستوى الجمهورية وطالبهم بالاهتمام برفع المستوى العلمي للطلاب وبناء شخصيتهم من خلال تفعيل الأنشطة واستخدام أحدث استراتيجيات التعلم.

وقام وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بتسليمهم الشهادة المؤمنة الخاصة بدبلومة القيادة التربوية والأمن القومي، والتي حصلوا عليها بعد تدريب لمدة 6 أشهر، فيما أعرب المديرون الجدد عن سعادتهم بهذا اللقاء.

وحرص وكيل الوزارة على الاستماع إليهم لتذليل أي معوقات وقدموا درعًا تذكارية تقديرًا له، مع التمنيات بالتوفيق للجميع.

وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان خلال المبادرة
وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان خلال المبادرة
وكيل وزارة التربية المبادرة الرئاسية 1000مدير مدرسة لقاء المديريين الجدد

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