وفد اتحاد نقابات عمال أسوان يهنئ المحافظ بالعيد القومي الـ53

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفد الاتحاد المحلي لنقابات عمال أسوان برئاسه محسن أش الله.

وخلال اللقاء، حرص أعضاء الوفد على تقديم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة العيد القومي الـ 53، مقدمين له خالص الشكر والتقدير على اهتمامه بالعاملين بمختلف المؤسسات والهيئات.

كما قدموا شكرهم لمحافظ أسوان على ملحمة التطوير والتجميل التى شهدتها أسوان خلال الفترة الماضية، تواكبًا مع الطفرة غير المسبوقة للمشروعات التنموية والخدمية التي تم ويتم تنفيذها في كل قطاعات العمل العام في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وتحسين مستوى المعيشية لهم، الارتقاء بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وعروس المشاتى لتكون دائمًا بانوراما جمالية لاستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف دول العالم.