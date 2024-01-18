الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. ويطمئن على تهيئة الأجواء للطلاب

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لجان الإمتحانات بمجمع مدارس العروبة المشتركة، والتى تضم 204 طلا بواقع 10 لجان إمتحانية، وأيضًا مدرسة المنار الرسمية للغات. 

وجاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والإطمئنان على إنتظام سير إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023 /  2024

وتضم 213 طالب وطالبة داخل 11 لجنة إمتحانية وذلك من إجمالى 303 لجنة تضم 27 ألف و105 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس، ومن المقرر الإنتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية فى 24 يناير القادم.. 

وقد رافقه خلال جولته المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان. 

واطمأن اللواء أشرف عطية على أن الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، مع تهئية الأجواء لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتهوية الجيدة حفاظًا على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية. 

ووجه محافظ أسوان بضرورة أن يتوازى مع ذلك الاستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة بمحيط المدارس، بجانب إنتظام تواجد الزائرة الصحية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة. 

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محافظ أسوان امتحانات الشهادة الاعدادية وكيل تعليم لجان

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