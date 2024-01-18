تمهيدًا لتشغيلها.. محافظ أسوان يتابع ميدانيًا مشروعات "حياة كريمة" بقرية فارس

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حزمة من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها داخل قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، والتى تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة، للوقوف ميدانيًا على حجم الإنجازات التى شهدتها القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" تمهيدا لتشغيلها ودخولها الخدمة.

تفاصيل جولة محافظ أسوان

وشملت جولة محافظ أسوان تفقد محطة معالجة الصرف الصحى، ونقطة الإسعاف، وسكن كريم، والمركز التكنولوجى لمجمع خدمات المواطنين، وموزع الكهرباء.

ورافق محافظ أسوان خلال جولته كلا من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلًا عن مسئولى الجهات التنفيذية المعنية

وخلال الجولة شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على الالتزام بالبرامج الزمنية وتسريع وتيرة العمل بكافة القطاعات، وتلافي كافة الملاحظات التى يتم رصدها، مع تذليل العقبات والمشكلات أولًا بأول.

استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الانتهاء من جميع المشروعات بدون تأخير

وأكد اللواء أشرف عطية أنه لن يتم السماح أو التهاون بأى تأخير، كما يتم استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الانتهاء من جميع المشروعات والبدء فى دخولها التشغيل التجريبى لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية، وحتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار هذه الخدمات النموذجية والحضارية على الوجة الأكمل.

وفى سياق آخر كان قد اعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لإطلاق فعاليات القافلة الشاملة " ستر وعافية "، والتى ينظمها التحالف الوطنى بقرية الكفور التابعة لمركز كوم أمبو بالتعاون مع مبادرة " الناس لبعضهم "حيث تستهدف القافلة تقديم الخدمات الطبية والتوعوية والتموينية، فضلًا عن الأنشطة والفعاليات الترفيهية بواسطة 17 كيان من كيانات التحالف.

ويستفاد منها أكثر من 55 ألف نسمة داخل 12 تابع بقرية الكفور، وجاء ذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

اللواء أشرف عطية محافظ أسوان