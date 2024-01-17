الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم أسوان يتابع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

الجولة
الجولة

تابع المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسى٢٠٢٤/٢٠٢٣ في يومها الأول واستكمال امتحانات الصف الأول الثانوى العام، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام. 

وجاء ذلك في إطار متابعاته المستمرة لانتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان. 

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في اليوم الأول في مادتيّ اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية. 

تفاصيل جولة  

وبدأت جولة المتابعة من مدرسة الجمهورية الإعدادية المشتركة، حيث يؤدي الطلاب وعددهم ٢٦٣ طالبًا الامتحان بها من خلال ١٦ لجنة، ثم استكمل الرشيدي جولته وتفقد لجنة مدرسة المهندس محمد مكاوى يعقوب الرسمية للغات، وبلغ إجمالى عدد الطلاب ٢٥٦ طالبًا من خلال ١٣ لجنة.

وتابع وكيل الوزارة، انتظام سير العملية الامتحانية والانضباط داخل اللجان، واطمأن على توفير الهدوء والأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحان بيسر وسهولة وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة، وكذلك وضوح أوراق الأسئلة وجودة طباعتها ومطابقة الأسئلة لمواصفات الورقة الامتحانية، وتوقيعات ملاحظى اللجان على أوراق الإجابة، وأثناء خروجه من اللجنة حرص وكيل الوزارة على تحية وطمأنة أولياء الأمور المتواجدين خارج المدرسة.

كما تابع الرشيدي، في ذات المدرسة استكمال امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى وعددهم ١٢٧ طالبًا الامتحان اليوم فى مادة اللغة الأجنبية الثانية بالفترة الأولى (اللغة الفرنسية/الألمانية/الأسبانية)، ومادة الكيمياء بالفترة الثانية، وحثهم على الهدوء والتركيز قبل الإجابة على الأسئلة مع التأكيد على تسجيل بياناتهم بدقة.

وأكد وكيل الوزارة خلال متابعاته اليوم على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والمراقبين، والالتزام بتحقيق الانضباط وغلق أبواب اللجان وجود مسؤول الأمن، والعمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب عبر التصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب الطلاب.

كما شدد على متابعته لسير وانتظام الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وتواصلها المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات، لتذليل أي عقبات.

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تعليم أسوان الشهادة الاعدادية امتحانات جولة التصدي للغش

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