محافظ أسوان و"مصر الخير" يسلمان عقود الوحدات السكنية للمتضررين من السيول

سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ومسئولى مؤسسة "مصر الخير" أحمد يوسف مدير المساعدات المباشرة بالمؤسسة، والدكتور أحمد موسى مدير الفرع بأسوان، عقود الوحدات السكنية لعدد 36 أسرة من الأولى بالرعاية بالعمارة السكنية التى أقامتها المؤسسة لنقل الأسر المتضررة من السيول بمنطقة عزب كيما.

جاء ذلك وسط أجواء من الفرحة والسعادة الغامرة، وفى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة وسكن آمن للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان فى كلمته، أنه استكمالًا لسلسلة النجاحات والإنجازات التى يحققها المجتمع المدنى على أرض أسوان، وفى مقدمته مؤسسة مصر الخير برعاية كريمة من فضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، وهو ما يجعلنا دائمًا نكن لهذه المؤسسة العريقة كل الاحترام والتقدير فهى بحق نموذجًا يحتذى به، وشريك أساسى وفعال للجهود التنفيذية المبذولة.

وأكد محافظ أسوان، أن ذلك يتوازى مع سلسلة الجهود التى تبذلها المحافظة بمختلف أجهزتها التنفيذية من أجل تلبية كافة المطالب والإحتياجات الجماهيرية وبما يصب فى تحقيق المنفعة العامة وصالح المواطن الأسوانى.

ومن جانبه أعرب أحمد يوسف عن سعادته بالانتهاء من تسليم عقود السكن الآمن لمن تضرروا من السيول فى العمارة السكنية التى أنشأتها المؤسسة بدعم من خلال تجميع تبرعات فردية من بعض المتبرعين، بالإضافة لبعض شركات القطاع الخاص والبنوك فى إطار بند تحسين بيئة السكن فى حملة سكن ودفا لأهالى أسوان.

وأوضح أن أرض العمارة السكنية تقع على مساحة 400 متر مربع، وتكفلت مؤسسة "مصر الخير" بكافة الأعمال الإنشائية للعمارة، وتم مراعاة أن الموقع الجغرافى للعمارة قريب من سكن المستفيدين مع الفارق أنه بعيدًا عن المخرات وسط منطقة سكنية.

ومن جانبه قال أحمد موسى، إنه تم الانتهاء من إنشاء العمارة السكنية للمؤسسة من خلال التنسيق الكامل مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كما أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة لتيسير عمليات البناء وفق المعايير المحددة، على أن تكون لكل وحدة إيجار رمزى، وتكون عقود للمستفيدين لمدة 5 سنوات وذلك لوجود حافز للمستفيدين للحفاظ على الوحدات السكنية وإستخدامها الأمثل ويراعى تجديد العقود بعد نهاية المدة فى حالة إلتزام المستفيدين بشروط التعاقد.

وأشار إلى أنه تم تصميم الوحدات السكنية والعمارة لتلبية جميع احتياجات المستفيدين، وتم موافقة المحافظة على التصميم المقترح من المؤسسة، فيما سيتم تسليم بعض المستفيدين مستلزمات وأجهزة منزلية لضمان حياة أمنة كريمة ومستقرة لهم.

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