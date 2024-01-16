تمهيدًا لتشغيله.. تجربة عملية لـ"مجابهة أزمة" بمركز السيطرة في أسوان

شهد مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام محافظة أسوان، تنفيذ تجربة عملية لسيناريو منظومة السيطرة لمجابهة أزمة، تمثلت في إخماد حريق بأحد العقارات السكنية؛ للإطمئنان والتأكد من جودة الأجهزة وفعاليتها، تمهيدًا لافتتاح المركز وتشغيله بشكل فعلي.

شارك في تنفيذ التجربة العملية الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتعامل السريع مع أي أحداث طارئة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى والإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة المواطنين، وبناءً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

تجربة عملية لإخماد حريق

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة إحتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة، وخلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

ولفت محافظ أسوان، إلى أن إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم تنفيذه فى إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 من أجل تقوية عناصر التكامل بين كافة الجهات المعنية عبر إتاحة البيانات الدقيقة.