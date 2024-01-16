الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تمهيدًا لتشغيله.. تجربة عملية لـ"مجابهة أزمة" بمركز السيطرة في أسوان

التجربة
التجربة

شهد مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام محافظة أسوان، تنفيذ تجربة عملية لسيناريو منظومة السيطرة لمجابهة أزمة، تمثلت في إخماد حريق بأحد العقارات السكنية؛ للإطمئنان والتأكد من جودة الأجهزة وفعاليتها، تمهيدًا لافتتاح المركز وتشغيله بشكل فعلي. 

شارك في تنفيذ التجربة العملية الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتعامل السريع مع أي أحداث طارئة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى والإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة المواطنين، وبناءً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

تجربة عملية لإخماد حريق

 

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة إحتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة، وخلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية. 

ولفت محافظ أسوان، إلى أن إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم تنفيذه فى إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 من أجل تقوية عناصر التكامل بين كافة الجهات المعنية عبر إتاحة البيانات الدقيقة.

الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ مركز السيطرة محافظة أسوان تجربة عملية إخماد حريق

مواد متعلقة

محافظ أسوان يلتقى بوفد التحالف الوطنى لتنظيم قافلة "ستر وعافية" بقرية الكفور

محافظ أسوان: نفتخر بوجود السد العالي وكل الشعب المصري يعلم قيمته

وفد "جنوب الوادى القابضة للبترول" يُهنئ محافظ أسوان بمناسبة العيد القومى (صور)

احتفالًا بالعيد القومي.. حوار بين محافظ أسوان وعددٍ من الأفواج السياحية (صور)

محافظ أسوان يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري احتفالا بالعيد القومي للمحافظة 

كوريون يلتقطون صورًا تذكارية مع محافظ أسوان احتفالًا بذكرى السد العالي

احتفالًا بالذكرى الـ 53 للسد العالي.. محافظ أسوان ومدير الأمن يوقدان الشعلة برمز الصداقة

مشرحة إدفو تستقبل جثة متحللة

الأكثر قراءة

عاجل.. جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

"كتائب القسام" تقصف مستوطنة نتيفوت الإسرائيلية برشقة صاروخية

"النواب" يرفض تعديلات الحكومة على المادة المنظمة لاستطلاع رأى المفتى فى أحكام الإعدام

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

تطورات الحالة الصحية للفنان بيومى فؤاد.. لم يكن على جهاز التنفس الصناعى

عاجل.. وفاة 4 مدنيين وإصابة 5 فى هجمات الحرس الثورى الإيرانى على أربيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين