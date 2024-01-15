كوريون يلتقطون صورًا تذكارية مع محافظ أسوان احتفالًا بذكرى السد العالي

شهد رمز الصداقة بمدينة أسوان، صباح اليوم الاثنين، تزامنًا مع احتفالات عيد أسوان القومى وذكرى افتتاح أكبر مشروع هندسي في القرن الـ20 وهو السد العالي منذ 53 عامًا فى 15 يناير 1971، انتعاش الحركة السياحية بشكل كبير، حيث توافد العديد من السائحين على الزيارة، وغالبيتهم من الجنسية الكورية.

صور تذكارية

وحرص العديد من السائحين الكوريين على التقاط الصور التذكارية العادية و "السيلفى" برفقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تزامنًا مع احتفالات عيد أسوان القومي وذكرى افتتاح أكبر مشروع هندسى فى القرن الـ20 وهو السد العالى منذ 53 عامًا فى 15 يناير 1971.

كما حرص عدد كبير من المواطنين على التقاط الصور التذكارية برفقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تزامنًا مع احتفالات أسوان بعيدها القومي، وذكرى افتتاح السد العالي الـ53.

جاء ذلك وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة لزيارتهم رمز الصداقة أحد المعالم الأثرية البارزة فى أسوان، تزامنًا مع احتفالات اكبر مشروع هندسى فى القرن الـ20 وهو السد العالى، بحضور العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية فى محافظة أسوان.

واقتصرت فعاليات الاحتفال بعيد أسوان القومى وذكري افتتاح أكبر مشروع هندسى فى القرن الـ20 وهو السد العالى منذ 53 عامًا، على إيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة، كما سيتم وضع أكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بحديقة بلازا درة النيل، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بحظر الصرف على الإعلان والدعاية والحفلات والمعارض.

يذكر أنه كان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن فعاليات العيد القومى لهذا العام ستقتصر فقط على إفتتاح والتشغيل التجريبى لحزمة من المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية التى تم الإنتهاء منها فى مختلف قطاعات العمل العام بكافة مدن ومراكز المحافظة حتى يجنى المواطنين ثمارها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية دخول أى مشروعات تم نهوها للخدمة لتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.

وأوضح أنه من أبرز المشروعات التي سيتم افتتاحها وتشغيلها تجريبيًا مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، ومكتبة مصر العامة، وكذلك أعمال التطوير والتجميل التى شهدتها منطقة الطابية التاريخية الأثرية، وعدد من المشروعات الخدمية بمشروع الإسكان المميز "حى اللوتس"، بالإضافة إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد، والمحاور والكبارى والطرق السريعة من أهمها محور وكوبرى خزان أسوان البديل، وأيضًا محور وكوبرى دراو، ليتواكب ذلك مع مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بطول 125 كم بين مدينتى أسوان والسباعية، علاوة على أنه جارى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 215 كم، وكوبرى السيل للمشاة.

وأشار إلى أنه سيتم بالتوازى إفتتاح 14 مشروع تابع لصندوق تحيا مصر بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية، هذا بالإضافة إلى أكثر من 600 مشروع داخل قرى حياة كريمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وكذلك إفتتاح 112 مركز طبى ووحدة صحية، و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، علاوة على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، والذى تم دعمه بالكثير من الإمكانيات لكونه العمود الفقرى لإتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة.

احتفالًا بذكرى السد العالي

احتفالًا بذكرى السد العالي

احتفالًا بذكرى السد العالي

احتفالًا بذكرى السد العالي

احتفالًا بذكرى السد العالي

احتفالًا بذكرى السد العالي

احتفالًا بذكرى السد العالي

احتفالًا بذكرى السد العالي