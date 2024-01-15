مشرحة إدفو تستقبل جثة متحللة

استقبلت مشرحة إدفو العمومية شمال أسوان، اليوم الاثنين، جثة متحللة ومجهولة الهوية، حيث أنه عثر عليها أهالي قرية وادي عبادي كانت بجوار سيارة محروقة، في ظروف غامضة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مركز شرطة إدفو شمال أسوان، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة متحللة ملقاة بالزراعات داخل قرية وادى عبادى تحديدًا رقم 2 وبجوار الجثة سيارة محروقة، وعلى الفور تم إخطار سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة السبب الحقيقي وراء الوفاة.

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات اللازمة وتبين أن الجثة في حالة تحلل.

ويكثف ضباط مركز شرطة إدفو شمال أسوان جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعى لمعرفة السبب الحقيقى في الوفاة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطر النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.