مُعلق بالمروحة.. مشرحة كوم أمبو تستقبل جثة شاب مقتولًا بظروف غامضة

استقبلت مشرحة مستشفى كوم أمبو شمال محافظة أسوان، اليوم الأحد، جثة هامدة لشاب من منطقة المربعات، عثر عليه مقتولًا بظروف غامضة.

تفاصيل الواقعة

وتعود التفاصيل إلى عندما تلقى نائب مأمور كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بلاغًا من أهالي منطقة المربعات يفيد بالعثور على جثة شاب مقتولًا فى ظروف غامضة داخل شقته بمنطقة المربعات التابعة لدائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان لمكان البلاغ وتبين بالفحص والتحري أنه يدعي "ع. ا" 35 سنة معلق في مروحة السقف بشقته.

وأجرى ضباط الشرطة المعاينة لمكان الجريمة، ثم تم نقل الجثة إلى المشرحة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة والتي طلبت تحريات المباحث عن ملابسات الواقعة.