الكشف على 208 مواطنين بقرية الفوزة شمال أسوان

نظمت قافلة طبية لأهالى قرية الفوزة شرق بالمدرسة الإعدادية بمركز إدفو شمال أسوان وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبواسطة مؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية بقيادة د.مريم ألفى مدير مكتب المؤسسة بأسوان بالتعاون مع مؤسسة "الناس لبعضهم".

جهود القافلة الطبية

ونجحت جهود القافلة فى إجراء الكشف الطبى لـ208 مواطنين ومواطنة من خلال العيادات المتنقلة التابعة للمؤسسة ضمن سلسلة من القوافل الطبية التى تستهدف أهالى القرى والنجوع المدرجة بمبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة".

من جانبه، أوضح د.عز الصادق، مستشار محافظة أسوان لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام لمبادرة "الناس لبعضهم" أن تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان يتم التنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتنظيم القوافل الطبية، وتوفير أوجه الرعاية للأسر الأكثر احتياجًا والحالات الإنسانية المختلفة حيث يتم ذلك بإشراف د.غادة أبو زيد نائب المحافظ.

ولفت مستشار محافظة أسوان لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام لمبادرة " الناس لبعضهم " أن قافلة مؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية قامت بإجراء الكشف الطبى لأهالى قرية الفوزة شرق فى تخصصات الباطنة بواقع 45 حالة، والرمد لـ 52 حالة، والعظام لـ 45 حالة، والأسنان لـ 36 حالة، والأطفال لـ 18 حالة، والنسا لـ 12 حالة، فضلًا عن صرف 18 نظارة طبية، وإجراء التحاليل الطبية لـ 14 حالة، صرف العلاج بالمجان.

فى سياق آخر، تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المتواصلة التى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة ضمن فعاليات شروع تنمية الأسرة المصرية داخل القرى المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

جاء ذلك استكمالًا لسلسلة تدريبات ريادة الأعمال لتمكين السيدات إقتصاديًا بقرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بمركزى أسوان ودراو.

فى هذا الإطار، أوضحت د,هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم استهداف مختلف قرى حياة كريمة حيث تم تنفيذ تدريبات ريادة الأعمال استهدفت 125 متدربية من السيدات وذلك داخل جمعيات تنمية المجتمع بالقرى المستهدفة.

ولفتت إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم إستقبال ذوى الإحتياجات البصرية لقطار الشباب من محافظة الجيزة، كما تم تنظيم ندوة تثقيفية لسكرتارية المرأة تحت عنوان " صحة أفضل للمرأة العاملة لتنمية المجتمع بمشاركة الدكتورة هدى سعدى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة قنا، بحضور المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للزراعة والرى والأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأعضاء مجلس النقابة العامة من مختلف محافظات مصر.