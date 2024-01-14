الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 208 مواطنين بقرية الفوزة شمال أسوان

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نظمت قافلة طبية لأهالى قرية الفوزة شرق بالمدرسة الإعدادية بمركز إدفو شمال أسوان وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبواسطة مؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية بقيادة د.مريم ألفى مدير مكتب المؤسسة بأسوان بالتعاون مع مؤسسة "الناس لبعضهم". 

جهود القافلة الطبية 

ونجحت جهود القافلة فى إجراء الكشف الطبى لـ208 مواطنين ومواطنة من خلال العيادات المتنقلة التابعة للمؤسسة ضمن سلسلة من القوافل الطبية التى تستهدف أهالى القرى والنجوع المدرجة بمبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة".

من جانبه، أوضح د.عز الصادق، مستشار محافظة أسوان لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام لمبادرة "الناس لبعضهم" أن تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان يتم التنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتنظيم القوافل الطبية، وتوفير أوجه الرعاية للأسر الأكثر احتياجًا والحالات الإنسانية المختلفة حيث يتم ذلك بإشراف د.غادة أبو زيد نائب المحافظ.

ولفت مستشار محافظة أسوان لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام لمبادرة " الناس لبعضهم " أن قافلة مؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية قامت بإجراء الكشف الطبى لأهالى قرية الفوزة شرق فى تخصصات الباطنة بواقع 45 حالة، والرمد لـ 52 حالة، والعظام لـ 45 حالة، والأسنان لـ 36 حالة، والأطفال لـ 18 حالة، والنسا لـ 12 حالة، فضلًا عن صرف 18 نظارة طبية، وإجراء التحاليل الطبية لـ 14 حالة، صرف العلاج بالمجان.

فى سياق آخر، تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المتواصلة التى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة ضمن فعاليات شروع تنمية الأسرة المصرية داخل القرى المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

جاء ذلك استكمالًا لسلسلة تدريبات ريادة الأعمال لتمكين السيدات إقتصاديًا بقرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بمركزى أسوان ودراو.

فى هذا الإطار، أوضحت د,هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم استهداف مختلف قرى حياة كريمة حيث تم تنفيذ تدريبات ريادة الأعمال استهدفت 125 متدربية من السيدات  وذلك داخل جمعيات تنمية المجتمع بالقرى المستهدفة.

ولفتت إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم إستقبال ذوى الإحتياجات البصرية لقطار الشباب من محافظة الجيزة، كما تم تنظيم ندوة تثقيفية لسكرتارية المرأة تحت عنوان " صحة أفضل للمرأة العاملة لتنمية المجتمع بمشاركة الدكتورة هدى سعدى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة قنا، بحضور المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للزراعة والرى والأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأعضاء مجلس النقابة العامة من مختلف محافظات مصر.

قافلة طبية الكشف الطبى قرية الفوزة إدفو التخصصات الطبية

الأكثر قراءة

تفكيك دولة.. كيف دمرت الـ«100 يوم حرب» إسرائيل من الداخل؟

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الخشت يكلف عميدة "الإعلام" الجديدة بمهام عاجلة

خبير أمنى: مخططات إقليمية شريرة تتفق مع إسرائيل للإساءة لمصر والأردن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة