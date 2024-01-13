السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الرعاية الصحية" بأسوان تنظم برنامجًا تدريبيًا للتمريض

التدريب
التدريب

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى أسوان، برنامجًا تدريبيًا للتمريض العاملين بالوحدات والمراكز التابعة بأسوان، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب كافة عناصر مقدمي الخدمة من التخصصات الطبية والإدارية والفنية، مما يضمن بناء نظام صحي قوي ومستدام بكل أطرافه.

 

تفاصيل حول التدريب 


واستهدف البرنامج، رفع كفاءة وتنمية مهارات أفراد هيئة التمريض العاملين بالوحدات والمراكز التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، وشمل التدريب الإجراءات التمريضية بغرف الاستقبال بالوحدات والمراكز التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وشرح المهارات التمريضية الأساسية والفنية في مجال الطوارئ.


وجرى التدريب تحت إشراف الدكتورة كوثر محمود، المشرف العام على التمريض وعضو مجلس الإدارة بالهيئة، وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، وشيرين سعد، المشرف على تطوير التمريض بالمقر الرئيسي للهيئة.

 


قام بالتدريب كل من محمد السيد عبد الحميد، مسئول التمريض بفرع الهيئة بأسوان، ومنار صلاح، عضو إدارة التمريض بفرع الهيئة بأسوان.

 


يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تطوير مهارات العاملين بها، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

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الرعاية الصحية بأسوان الوحدات الصحية المستشفيات التمريض تدريب

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