إصابة أسرة باشتباه تسمم بمنطقة الصداقة القديمة بأسوان

أصيبت أسرة كاملة بإحدى عمارات الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان، مساء اليوم السبت، بأعراض اشتباه التسمم وشملت القئ والإسهال، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حول الواقعة

تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، إخطارًا يفيد إصابة أسرة كاملة بإحدى عمارات الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة التابعة لدائرة المدينة، بأعراض اشتباه التسمم وشملت القئ والإسهال، ما أدى إلى شعورهم بحالة إعياء، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الصداقة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للاطمئنان على صحتهم.

وانتقل ضباط مديرية أمن أسوان إلى مكان الواقعة لتحري وتبين أسرة كاملة، بأعراض اشتباه التسمم، مكونة من 5 أشخاص وجار استكمال التحريات للوصول للأسباب وراء ذلك.

وتبين أن المصابين بالتسمم هم كل من: أميرة حامد محمدين، عمرها 41 سنة، روضة إسماعيل عبدالله، عمرها 17 سنة، فارس جمال أحمد، عمره، 13 سنة، وعزالدين إسماعيل عبدالله 5 سنوات، وفاطمة جمال أحمد عبدالله، عمرها 6 سنوات.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.