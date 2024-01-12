إخماد حريق مخزن للزيوت والبنزين في أسوان.. والمحافظ: جار حصر الخسائر

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود رجال قوات الحماية المدنية، ونجاحهم في إخماد الحريق الذي نشب بمخزن للزيوت والبنزين بمحطة الري بقرية الرقبة التابعة لمركز دراو، وذلك دون وقوع أى إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأوضح محافظ أسوان، أنه تم التوجيه بالدفع بسيارات الإطفاء بواقع 4 سيارات، حيث قامت سيارتين منهما بالسيطرة على الحريق، وتم الانتهاء من عملية التبريد بمعرفة قوات الحماية المدنية.

حصر الخسائر المادية

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه جارٍ حصر الخسائر المادية بمعرفة الجهة المسؤولة عن المخزن، والتي تبيَّن بشكل مبدئي أنها شملت احتراق 10 براميل زيت، و3 براميل سولار، فضلًا عن احتراق مجموعة من الأخشاب الموجودة بالمخزن.

وقدَّم محافظ أسوان، شكره لرجال قوات الحماية المدنية لسرعة التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه قبل إمتداده للمنطقة المحيطة، وهو ما ساهم في عدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

الحريق

الحريق