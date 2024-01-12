الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إخماد حريق مخزن للزيوت والبنزين في أسوان.. والمحافظ: جار حصر الخسائر

الحريق
الحريق

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود رجال قوات الحماية المدنية، ونجاحهم في إخماد الحريق الذي نشب بمخزن للزيوت والبنزين بمحطة الري بقرية الرقبة التابعة لمركز دراو، وذلك دون وقوع أى إصابات أو خسائر في الأرواح. 

وأوضح محافظ أسوان، أنه تم التوجيه بالدفع بسيارات الإطفاء بواقع 4 سيارات، حيث قامت سيارتين منهما بالسيطرة على الحريق، وتم الانتهاء من عملية التبريد بمعرفة قوات الحماية المدنية.  

حصر الخسائر المادية

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه جارٍ حصر الخسائر المادية بمعرفة الجهة المسؤولة عن المخزن، والتي تبيَّن بشكل مبدئي أنها شملت احتراق 10 براميل زيت، و3 براميل سولار، فضلًا عن احتراق مجموعة من الأخشاب الموجودة بالمخزن. 

وقدَّم محافظ أسوان، شكره لرجال قوات الحماية المدنية لسرعة التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه قبل إمتداده للمنطقة المحيطة، وهو ما ساهم في عدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح. 

الحريق
الحريق
الحريق
الحريق
الحريق
الحريق
حريق مخزن محطة الري قرية الرقبة زيوت وبنزين

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