محافظ أسوان يبحث حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى مع رئيس القابضة

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وكانت أبرز نتائج اللقاء المثمر أن هناك أفكار ورؤى مستنيرة وحلول جذرية مبتكرة للقضاء على كافة المشاكل المتراكمة منذ سنوات طويلة بالعديد بالمناطق والنقاط الساخنة والتى تشهد تكرار الكسورات والطفح المستمر بها من أجل تحقيق الجدية فى التعامل المباشر معها ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وفقًا لاستراتيجية منظمة ومحكمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيضًا رؤساء شركات مياه القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان.

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ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالتعاون اللامحدود والغير مسبوق من شركات مياه الشرب الكبرى التى ستقوم بتسخير إمكانياتها للمساهمة فى تنفيذ حزمة من الأعمال عقب نجاحهم فى وضع أيدهم من خلال الزيارات الميدانية على كافة مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى التى كان يعانى منها المواطن الأسوانى بالعديد من المناطق، وفى مقدمتها منطقة الصداقة الجديدة، والشلال والمنطقة الصناعية والناصرية وأبو الريش والسيل والكرور والشيخ هارون وخور عواضة، ودراو وغيرها.

ولفت إلى أن هذه الشركات قامت بإعداد خطة منهجية علمية بفكر متطور ورؤية متكاملة ومتميزة لتصبح حلول عاجلة وجذرية وقتًا واعتمادًا وخدمة بجودة عالية حيث سيتم تنفيذ هذه الأعمال على مدار الـ 6 أشهر القادمة بمبالغ مالية ضخمة، فضلًا عن وضع الحلول الجذرية أيضًا للقضاء على مشاكل المياه الجوفية، وارتفاع منسوبها للحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح والمممتلكات، مع وضع مخطط عام لمياه الشرب لمحافظة أسوان لسنة 2052 مما سيعود بالخير على مواطنى هذه المحافظة العريقة.

وأكد اللواء أشرف عطية أن ما تم من جهود لتنفيذ خطة الإحلال والتجديد للبنية التحتية، والتى تمت لأول مرة منذ عقود بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن خلال المتابعة الدورية من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كان يستلزم معه التعامل الجاد والفعال مع المناطق الساخنة من أجل القضاء نهائيًا على أى مشاكل أو شكاوى متعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين.

فيما قام الدكتور صلاح بيومى باستعراض خطة العمل التى سيتم البدء فى تنفيذها بناءًا على تكليفات رئيس الشركة القابضة من خلال الدعم المادى والفنى والتقنى، وتوزيع المهام بين الشركات الكبرى المعاونة طبقًا لأسلوب إدارة واعى، ومنظومة من الحلول لتحسين جودة مياه الشرب فى المناطق الساخنة، والتى تضم تنفيذ الرافع المساعد بمنطقة الصداقة بمنظومة مؤمنة بشكل كامل، وتشتمل على مجموعة من الأعمال من بينها إصلاح المطرقة المائية وتسوية ورفع منسوب مكان الدخول والخروج، وتغيير لخطى الدخول والخروج بمسافة 500 متر، مع تركيب محابس على الخطوط شاملة الغرف ليساهم ذلك فى القضاء على الكسورات المتكررة.

وتابع أنه بالنسبة لتشغيل آبار الشلال ستقوم الشركة المكلفة بمراجعة وتقييم الإنتاج والجودة للمياه من الـ 9 آبار، والعمل على إعادة تأهيل الـ 33 بئر من خلال التعرف على طول البئر وقطره، والمصافى المستخدمة وزيادة العمق، والخزان الجوفى، مع إصلاح المطرقة المائية لآبار الشلال، وتركيب المحابس، والتنسيق مع شركة الكهرباء لاستثناء المحطات من الإنقطاع، وتوصيل التيار لـ 2 رافع بالصداقة 1 و2، فضلًا عن تنفيذ خزان تجميع وخط للطرد لربطه على مصرف السيل، كما تم استعراض آلية إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالسيل الجديد بطاقة 20 ألف م3 / يوم، ومحطة معالجة أبو الريش بطاقة 25 ألف م3/ يوم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطة الناصرية من خلال تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية بمهمات جديدة، إصلاح خط الطرد لمحطة الصرف الصحى بدراو، وتنفيذ نظام مراقبة سكادا لمنظومة مياه الشرب، وكذا تعزيز قدرات معامل تحاليل مياه الشرب، وتنفيذ أعمال الصيانة للمعدات، وإصلاح 17 معدة ورفع كفاءتها لتعمل بالجودة العالية، وتنفيذ أعمال تطهير كاملة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير 2 طلمبة إحتياطى، وسيتم مشاركة العاملين والفنين بفرع أسوان فى كافة الأعمال التي ستنفذها الشركات الكبرى لنقل الخبرات والتعرف على خريطة الشبكات والخطوط للتعامل المستقبلي معها.