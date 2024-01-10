الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

حالة وفاة و15 مصابًا.. الصور الأولية لحادث أسوان الصحراوي

جانب من الحادث
جانب من الحادث

بلغت حصيلة حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية بنبان بمركز دراو شمال أسوان، مساء اليوم الأربعاء، لجثة و15 مصابًا ليصل الإجمالي 16، بينهم 2 أجانب أوكران الجنسية.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما. 

بينما جارٍ نقل الجثة إلى المشرحة لعرضها علي الطبيب الشرعي لمعرفة السبب الحقيقي في الوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتوصلت "الدستور" لعدد من الصور المبدئية لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو.

وأُصيب 15 شخصًا بينهم 2 أجانب، مساء اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى بالطريق الصحراوي الغربي في أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخرى ملاكى بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية بنبان التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 15 شخصًا.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة دراو إلى مكان الحادث للمعاينة والفحص وتبين أن العدد الأولي للمصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى يبلغ 15 شخصًا، منهم 2 أجانب أوكرانيين الجنسية.

وجارٍ التحري حول أسباب الحادث، ورفع آثاره من الطريق لحماية المارة والحفاظ على أرواحهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

حادث تصادم الصور المبدئية حصيلة الحادث جثة 15 مصاب

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