يخوضها 3 آلاف طالب.. جامعة أسوان: انتظام سير أعمال امتحانات كلية الآداب

أجرى، اليوم الأربعاء، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بكلية الآداب، وذلك من أجل الاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

ويخوض الامتحانات بكلية الآداب التابعة لجامعة أسوان ما يقرب من 3000 طالب وطالبة على مستولا الفرق الأربعة، والتي بدأت أمس الثلاثاء الموافق 9 يناير وتنتهي في يوم 26 يناير الجاري لعام 2024.

انتظام سير أعمال الامتحانات



ومن جانبه قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، إن أعمال الامتحانات تسير بشكل منتظم بواقع لجنتين يوميا.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب مع المتابعة الميدانية لكافة اللجان بمختلف الكليات.



وأضاف الدكتور "لؤي سعد الدين" أن كلية الآداب من أقدم الكليات بالجامعة، كما إنها تضم كلية الآداب 8 أقسام، منها قسم اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، وقسم الجغرافيا، وقسم التاريخ، وقسم المكتبات وقسم الإعلام وقسم علم النفس.

واطمأن نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، على وجود أستاذ المادة للرد على أي استفسار للطلاب، كما رافق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

IMG-20240110-WA0050