الإثنين 08 يناير 2024
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استمرار الدراسة المباشرة بالمرحلة التمهيدية لرواق العلوم الشرعية بأسوان (صور)

الدراسة
الدراسة

استمرت، اليوم الاثنين، الدراسة بنظام الحضور المباشر لدارسي المستوى الأول من المرحلة التمهيدية لرواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة أسوان، وذلك فى قاعة معهد الإمام محمد متولي الشعراوي الثانوي. 

محاضرات الرواق الأزهري 

وألقيت اليوم على الدارسين عدد 2 محاضرة وهي كالتالي:

أولا: محاضرة مادة الفقه المذهبي وتضمنت التالى: 

الفقه المالكي: وألقاها الدكتور عماد الدين مصطفى عبدالله - مدرس الفقه العام بكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

الفقه الشافعي وألقاها فضيلة الدكتور/ محمد رمضان خليل - مدرس الفقه العام بكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

الفقه الحنفي: وألقاها فضيلة الدكتور/ أحمد فكري صديق خليل - مدرس الفقه العام بكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان.

 

ثانيًا: محاضرة مادة العقيدة
وألقاها فضيلة الدكتور احمد عادلي العومي - مدرس العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان. 

وتجدر الإشارة إلى أن رواق العلوم الشرعية والعربية يقوم على التدريس فيه نخبة من أساتذة جامعة الأزهر، وذلك تحت إشراف فضيلة  الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع، وبتنسيق من أعضاء الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.

كما أن الدراسة بنظام الحضور المباشر بفرع رواق العلوم الشرعية والعربية  بالمحافظة مقتصرة على دارسي المستوى الأول والثاني من المرحلة التمهيدية والمستوى الأول من المرحلة المتوسطة، أما بقية مراحل ومستويات السلم التعليمي فالدراسة فيها ستكون بنظام التعليم عن بعد (أون لاين).

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بإتاحة الفرصة لكل الراغبين في طلب العلم الشرعي طبقًا للمنهج الوسطي المعتدل الذي يمثل صحيح الدين الإسلامي، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

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الرواق الأزهري الحضور المرحله التمهيديه المستوي الاول رواق العلوم الشرعية

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