الإثنين 08 يناير 2024
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محافظات

لوحات جمالية لمشاهير أسوان تُزين شوارع المحافظة

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واصلت محافظة أسوان اليوم الإثنين، جهودها لتنفيذ رؤية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتحويل عروس المشاتى لبانوراما جمالية ولوحة فنية متناسقة الأركان والعناصر، لتكون عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية طبقًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها من الزائرين والسائحين. 

 

وفي هذا الإطار، قامت إحدى شركات الإعلانات المشهود لها بالخبرة باستثمار البانوراما الجمالية من خلال وضع لوحات إعلانية تحمل إبراز عدد من الشخصيات البارزة التى لها بصمات واضحة فى المجتمع المصرى عامة، والأسوانى خاصة، وذلك بعد الاستعانة بالجانب العلمى من خلال التصميمات الهندسية التى يقوم بها الإستشاريين والمتخصصين فى الجامعات والأكاديميات المصرية لضمان تحقيق الجودة المطلوبة وفقًا للمعايير والقياسات العالمية، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث الحضارى لهذه المحافظة العريقة. 

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بأهمية أن تتوافق لوحات الإعلانات مع منظومة التطوير والتجميل، وكذلك تصميمات الهوية البصرية لأسوان، والتى تم إنهاء المرحلة الأولى لها على واجهات المنشآت الحيوية والجدران والأسوار وسيارات التاكسى والسيرفيس وأشرعة المراكب النيلية. 

 

لفت محافظ أسوان إلى ضرورة التنسيق مع إدارات المرور والطرق لعدم تعارض اللوحات الإعلانية مع الضوابط والقواعد المرورية، وأيضًا مع حركة السيارات والمركبات فى الطرق والشوارع والميادين المستهدفة. 

محافظ أسوان البانوراما الجمالية الشخصيات البارزة اعلان لوحات

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