الرعاية الصحية بأسوان تستعد لإطلاق حملة التوعية بأهمية تنظيف الأسنان

تستعد هيئة الرعاية الصحية بأسوان، لإطلاق حملة توعوية بأهمية تنظيف الأسنان، وذلك في إطار جهودها لنشر الوعي الصحي بين المواطنين.

وتأتي الحملة تحت شعار "صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك"، وتستهدف الأطفال في المقام الأول من كافة المراحل العمرية.

تفاصيل حول الحملة

ستتضمن الحملة تنظيم ندوات تثقيفية للأطفال، حول الطرق الصحيحة لغسل الأسنان، وأهمية غسيل الأسنان منذ مرحلة الطفولة، وذلك في الوحدات الصحية والمدارس، بالإضافة للميادين الرئيسية، وأماكن تجمع المواطنين.

وسيجرى أيضًا إجراء الكشف الطبي على المواطنين، والذي شمل فحص الأسنان، وقياس مستوى السكر وضغط الدم، ومن المقرر، أن تنطلق الحملة بدء من غدا الموافق ١٠ يناير وحتى ٢٢ فبراير القادم.

ومن ناحيته، أكد الدكتور إيهاب حنفي رئيس هيئة الرعاية الصحية بأسوان، أن الحملة تأتي في إطار حرص الهيئة على نشر الوعي الصحي بين المواطنين، وتعزيز صحة الفم والأسنان.

ولفت إلى أن الحملة تستهدف أيضًا توعية المواطنين بأهمية زيارة طبيب الأسنان بانتظام، للحفاظ على صحة الفم والأسنان.