محافظ أسوان يتفقد الفرق الطبية من العيادات المتنقلة أثناء جولته على الكنائس

حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على تفقد الفرق الطبية من العيادات المتنقلة والإسعاف للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك أثناء جولة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الكنائس لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، بمختلف طوائفهم.

رافق محافظ أسوان، خلال جولته، الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والدكتورة حنان أنور مدير عام الصحة.

محافظ أسوان يشيد بجهود مديرية الصحة

وقد أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجهود مديرية الصحة، والتي تأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

فيما أكد اللواء أشرف عطية على أهمية انتشار فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة حول الكنائس بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك فى إطار التأمين الطبى للكنائس والمواطنين المترددين عليها.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة حنان أنور، مدير عام صحة أسوان، أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف، والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها لتجهيز سيارات للتأمين الطبى للكنائس، وتعزيزها بأطباء فى مختلف التخصصات الطبية، وأيضًا أطقم من الصيادلة والتمريض، كما تم الإمداد بأدوية ومستلزمات طبية للإسعافات الأولية.

وأشار إلى أنه تم الدفع بالعيادات المتنقلة تابعة للقوافل العلاجية بجوار الكنائس الكبرى بالمحافظة، وتقوم الفرق الطبية أيضًا بإجراء الفحوصات للسكر والضغط، بجانب التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.