محافظ أسوان يحيل واقعة سرقة ممتلكات عامة وتخريدها للنيابة العامة

أحال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واقعة ضبط ممتلكات عامة تم سرقتها من أعمدة ديكورية من الزهر كانت مخصصة للحدائق، وكذا أغطية غرف ومطابق بالوعات للصرف الصحى داخل أحد مخازن الخردة بمنطقة جبلية بالمدينة الصناعية إلى النيابة العامة للتحقيق وإتخاذ الإجراءات الرادعة والحازمة حيال صاحب المخزن، وأيضًا الأشخاص الذين تم ضبطهم بالمخزن، وذلك عقب تحويلهم إلى قسم الشرطة بتهمة السرقة.

مصادرة كافة محتويات المخزن

وكلف اللواء أشرف عطية الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بمصادرة كافة محتويات المخزن، مع تحويل كميات القمامة التى تم فرزها بالمخزن إلى المحطة البسيطة عقب ضبطها فى حملة المداهمة التى قادها نائب رئيس المدينة محمد حسين.

وشدد اللواء أشرف عطية على مسئولى المحليات بتكثيف الجهود والتعامل الصارم مع أصحاب مخازن الخردة، وعمل حملات مستمرة عليها، وتحرير محاضر لأصحابها، وإغلاقها بشكل كامل، مؤكدًا أن ذلك سيساهم بشكل مباشر فى القضاء جذريًا على ظاهرة النباشين، والحفاظ على البيئة من العشوائية فى نشر القمامة بجوار وخارج الصناديق المخصصة بالميادين الرئيسية والشوارع الداخلية بالمناطق والأحياء السكنية، فضلًا عن حماية حقوق وأرواح المواطنين من التعرض لأى أضرار فى حالة سرقة أغطية غرف ومطابق بالوعات الصرف الصحى.

وفى سياق آخر/ كانت قد استكملت الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، وبناءًا على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وهو الذى يتوازى مع القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، فضلًا عن التفاعل المباشر مع المطالب والإحتياجات الجماهيرية وذلك على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال إزالة تعدى فى المهد، وإيقاف حالة بناء بدون ترخيص.

كما قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بتنظيم حملة استهدفت المرور على المحلات والمقاهى بنطاق حى غرب، وأسفرت عن تحرير 14 محضر مخالفة، ورفع 51 حالة إشغال، وتم كذلك تنفيذ حملة مكبرة لإزالة المظلات والبلدورات العشوائية بنطاق شارع سوق السيل الجديد، وتم إعادة فتح الطريق أمام المارة وسكان المنطقة، وإلزام أصحاب المحلات بحدود الشارع وعدم التعدى عليه وذلك وسط مشاركة من نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح، ومحمود بهاء، ومحمد حسين، ومحمد ممدوح.

