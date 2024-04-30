الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ننشر اعترافات شقيقة قاتل "جواهرجي بولاق أبو العلا"

جواهرجي بولاق أبو
جواهرجي بولاق أبو العلا

أدلت شققية المتهم بقتل الخواجة حسني الخناجري جواهرجي بولاق أبو العلا، بأقوالها، حيث قالت فادية م ح 45 سنة  - ربة منزل، إن شقيقها المتهم « م. ع » وسبب ضائقة مالية، بدأ في بيع ممتلكات والده، وبعد طلاق زوجته، بدأ في العيش معي منذ 2021، وقالت: «ولما ميكونش معاه فلوس بساعده وكدة كدة بياكل ويشرب معانا ولو عايز سجائر بجيبله وهو لما ساعات بيبقى معاه فلوس بيدينا».

وأضافت منذ طلاق شقيقي من زوجته مي انهار نفسيًا، يوم الواقعة أخبرني قرار السفر للصعيد للعمل، وكلم صديقه حسن ص، واتفق على اللقاء.

وتابعت: “وبعد كده إداني دبلة وخاتم وقالي انا عايزك تبيعي الحاجات دي عشان نلحق نمشي وفعلًا سلمني دبلة وخاتم ونزلت عند مدحت حماده ورحتله المحل بتاعه في سكة الحاج علي وأول ما شفته قولتله أنا عايزة ابيع الدبلة والخاتم وقال ملهومش فاتورة قولتله لا ده واحد لسة متجوز عاوز يبيعها في شغل وهو ساعتها قالي بلاش نبيع دلوقتى عشان الذهب نزل قولتله لا أنا عاوزة ابيعهم عشان هو محتاجه في شغل وبالفعل خدهم تمنهم وإداني مبلغ مالي عشرين ألف جنيه”.

وأكملت شقيقة قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا: «رجعت البيت وديت الفلوس لمحمد وإداني ألف ونص وقالي أنا مسافر ولو عوزتي حاجة هبعتلك قولي بس لحسن وأنا هبعتلك وأنا إن شاء الله قبل رمضان هبعتلك فلوس تجيبي حاجات للبيت وبعد كدة راح واخد بعضه ونزل وكان معاه لبس وكان حاطه في كوفر بدلة وكان معاه شنطة لونها رصاصي اللون وبعد كدة ما شوفتهوش تاني لحد يوم الثلاثاء بليل لقيته جالي وخبط عليا البيت فقولتله إنت ما سافرتش قالي أنا سافرت أسوان ورجعت في نفس اليوم وهمشي تاني ودخل نام لحد ما اتقبض عليه".

 

وكانت منطقة بولاق أبو العلا شهدت حادثا مأساويا، حيث لقي جواهرجي يدعي حسني الخناجري مصرعه على يد ملثمين عقب سطو مسلح على المحل، وهجوم المتهمين عليه داخل المحل بسلاح أبيض ولاذوا بالفرار بعد سرقة محتوياته.

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