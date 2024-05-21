الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

8 لاعبين من الأهلى على رادر حسام حسن استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

حسام حسن أثناء متابعة
حسام حسن أثناء متابعة مباراة

وضع حسام حسن المدير الفني لـ المنتخب الوطنى، 8 لاعبين من الأهلى في حساباته للانضمام إلى معسكر المنتخب المقبل، الذي ينطلق يوم 28 من الشهر الجاري استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.

ووفقًا لمصدر داخل الجهاز الفني لـ المنتخب، فإن لاعبي الأهلي الذين اقتربوا من التواجد في معسكر الفرعنة المقبل هم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور، وما زال موقف حسين الشحات و كريم فؤاد معلقًا ولم يحدد حسام حسن مصيرهما من الانضمام للمنتخب. 

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن القائمة النهائية للمنتخب خلال الأيام القليلة المقبلة، ويدرس تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب لما بعد مباراة الأهلي والترجي التونسي المقرر لها يوم 25 من الشهر الجاري في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان حسام حسن قد استقر على اختيار 7 محترفين للمعسكرالمقبل هم محمد صلاح  لاعب ليفربول الإنجليزي، محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، محمد شريف لاعب الخليج السعودي.

 

فشل محاولات حسام حسن لإقناع مرموش بتأجيل العملية الجراحية

وشهدت الساعات الأخيرة، محاولات من جانب حسام حسن لإقناع عمر مرموش، بتأجيل العملية الجراحية فى أحد أصابع اليد حتى ينضم لمعسكر المنتخب، نظرًا لاحتياج الجهاز الفني له باعتباره من اللاعبين الأساسين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفني، ولكن باءت تلك المحاولات بالفشل.

كما تشهد الفترة الحالية اتصالات بين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ومحمد صلاح للترتيب للمعسكر المقبل بعد أن قرر صلاح التواجد في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وكان محمد صلاح قد غاب عن معسكر المنتخب الماضي الذى خاض خلاله الفراعنة البطولة الودية التى أقيمت في مصر بسبب خلافه مع حسام حسن.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الاهلى بوركينا فاسو غينيا بيساو كأس العالم محمد الشناوي مصطفى شوبير

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