ملايين الدولارات.. ضبط مدير ورئيس قسم بشركة بمدينة نصر لاتجارهما فى العملة

تتصدى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لتجار العملة والمتلاعبين بـسعر صرف الدولار، وتمكنت أجهزة الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي "الدولار" بمدينة نصر أول.

ودلت التحريات على أن المتهمين، وهم رئيس قسم الحسابات فى إحدى الشركات، ومدير مبيعات بذات الشركة بمدينة نصر أول، قاما بالاتجارغير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة متلاعبين بسعر الدولار متجاهلين السعر الرسمي بالاشتراك مع آخر "عميل سيئ النية".

وبعمل الأكمنة تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهما على 1.088.142 دولار أمريكي- 37.870 يورو- 1.550 جنيه إسترليني- 7.751.000 جنيه مصري، حال استبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية أثناء بيعها لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته 4.230.750 جنيه مصري.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا جميعًا بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.