الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ملايين الدولارات.. ضبط مدير ورئيس قسم بشركة بمدينة نصر لاتجارهما فى العملة

ملايين الدولارات
ملايين الدولارات

تتصدى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لتجار العملة والمتلاعبين بـسعر صرف الدولار، وتمكنت أجهزة الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي "الدولار" بمدينة نصر أول.

ودلت التحريات على أن المتهمين، وهم رئيس قسم الحسابات فى إحدى الشركات، ومدير مبيعات بذات الشركة بمدينة نصر أول، قاما بالاتجارغير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة متلاعبين بسعر الدولار متجاهلين السعر الرسمي بالاشتراك مع آخر "عميل سيئ النية".

 

txt

عملات من كل الدول.. قرار عاجل بحق تاجر الدولار فى بولاق الدكرور

txt

مطبعة فلوس.. قرار عاجل من النيابة بحق عصابة تزوير الدولارات بالقليوبية

وبعمل الأكمنة تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهما على 1.088.142 دولار أمريكي- 37.870 يورو- 1.550 جنيه إسترليني- 7.751.000 جنيه مصري، حال استبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية أثناء بيعها لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته 4.230.750 جنيه مصري.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا جميعًا بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مديرية امن القاهرة الدولار سعر صرف الدولار التلاعب بسعر صرف الدولار النقد الأجنبي مدينة نصر

الأكثر قراءة

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

ملايين الدولارات.. ضبط مدير ورئيس قسم بشركة بمدينة نصر لاتجارهما فى العملة

عاجل.. فريد زهران يخوض انتخابات اتحاد الناشرين (خاص)

خزائن مصر

أسعار السجائر اليوم 2024 من شركة فيليب موريس مصر والشرقية للدخان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال