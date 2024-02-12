الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط 61 قضية اتجار في العملة بـ48 مليون جنيه

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية انه استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط 61 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 48 مليون جنيه. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النقد الأجنبي الامن العام جرائم الأموال العامة العملات الاجنبية

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