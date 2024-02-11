ضبط المتهمين بتسريب الامتحانات عبر "التيليجرام" بمطروح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ من أحد الحسابات الشخصية بشأن وجود قناة على تطبيق "تيليجرام" يدعي القائمون عليها قدرتهم على تسريب امتحانات عدد من المراحل التعليمية المختلفة نظير مبلغ مالي يتم تحويله لرقم هاتف (مُحدد) عبر إحدى خدمات الهواتف المحمولة.

وبالفحص تبيَّن صحة الواقعة واضطلاع القائمين على إدارة القناة بالإدعاء بقدرتهم على تسريب الامتحانات على النحو المُشار إليه، وأمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المُشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد (2) هاتف محمول وبفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها، وبمواجهته أقر، بارتكاب الواقعة بقصد النصب وتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.