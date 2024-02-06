«جثث في الحمام».. حوادث تسريب غاز السخان خطر يهدد المواطنين في الشتاء

في سلسلة من الحوادث المأساوية، شهدت مناطق مختلفة في مصر تسربات غاز السخان، مما أدى إلى وفيات وإصابات خطيرة، ويُعد هذا الأمر مصدر قلق للعديد من الأسر، حيث يُعتبر غاز السخان عامل خطر يهدد حياة الإنسان.

في يوم الجمعة الماضي، كشفت التحريات الأمنية حول وفاة زوجين في قرية بهيت الحجر بالفيوم، نتيجة تسرب غاز السخان في منزلهما، مما جعل الأجهزة الأمنية تحقق في الأسباب الحقيقية وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شهدت منطقة المنيرة الغربية بالجيزة حادثة مشابهة يوم ٢١ يناير الماضي، حيث توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون جراء تسرب غاز السخان داخل منزلهم.

وقد نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت السلطات المختصة التحقيق في الحادث.

وفاة عروس البحيرة يوم الصباحية بسبب الغاز

وفي حادثة أخرى، تسبب تسرب غاز السخان في البحيرة في وفاة عروس في يوم الصباحية، وإصابة زوجها بالاختناق بمركز أبوحمص، وتم نقل المصاب إلى المستشفى والعروس إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتجمع عدد من أهالي قريتي بولاد والأتارية بمركز أبوحمص في محافظة البحيرة أمام المستشفى انتظارًا لخروج جثمان العروس والاطمئنان على زوجها.

مصرع مسن بسبب تسرب الغاز في الجيزة

ومنذ أيام حدث تسريب غاز سخان في شقة سكنية بالجيزة، مما أدى إلى مصرع مُسن على المعاش، وإصابة سيدتين وطفل بحالة إغماء وضيق تنفس.

وأمرت النيابة العامة بنقل جثمان المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، فيما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين الثلاثة لسماع إفادتهم، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وملابساتها.

الأطباء يحذرون من تسرب غاز السخان بسبب غاز أول أكسيد الكربون

وحذر الأطباء في مركز السموم التابع لمستشفيات جامعة عين شمس من خطورة تسرب غاز أول أكسيد الكربون في المنازل، مشيرين إلى أنه يمكن أن يكون مصدرًا لتسمم خطير يهدد حياة الأشخاص.

وأوضح الأطباء أن تسرب غاز أول أكسيد الكربون قد يكون نتيجة لعوامل مختلفة مثل عطل في سخانات الغاز أو إشعال الحطب للتدفئة، ويمكن أن يؤدي إلى تسمم خطير بالغاز يؤثر على الجسم والصحة بشكل سلبي.

وحذر الأطباء من أن تعرض الجسم لكميات كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون قد يؤدي إلى مشاكل جمة للمخ والجهاز العصبي، وقد يعاني المصاب من إعاقة دائمة حتى في حالة نجاته من الموت.

وأكد أخصائي أمراض الجهاز التنفسي، إيهاب عمر، أن التسمم بغاز أول أكسيد الكربون يمكن أن يؤدي إلى تراكمه في الدم واستبدال الأكسجين بأول أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى تلف بالأنسجة وتضرر الدماغ والقلب بمضاعفات خطيرة تهدد حياة المصابين.

وحدد مركز السموم علامات التسمم بغاز أول أكسيد الكربون كصداع شديد ومستمر، والدوار، والإرهاق الشديد، وصعوبة التنفس، وألم في الصدر، وغثيان، وقيء، وتشوش الرؤية.

في النهاية، يجب على الجميع اتباع الإجراءات الوقائية المناسبة والتحذير من مخاطر تسرب غاز أول أكسيد الكربون في المنازل، والتصرف بحذر لتجنب التعرض لتلك الخطورة الخفية والمميتة.

للمزيد من المعلومات والنصائح الصحية، يمكن الاتصال بمركز السموم التابع لمستشفيات جامعة عين شمس.

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