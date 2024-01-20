إصابة 4 مواطنين من أسرة واحدة باختناق نتيجة تسرب الغاز في المقطم

أصيب 4 مواطنين من أسرة واحدة باختناق بسبب تسريب غاز أول أكسيد الكربون بشقة في بلوك 3 بمنطقة المقطم في القاهرة.

وتسبب تسرب الغاز في اختناق أسرة كاملة مكونة من أب وأم وابنائهما، حيث تم نقل المصابين من قبل سيارات الإسعاف إلى قسم السموم بمستشفى مدينة نصر، لتلقي العلاج.

إصابة 4 في تسريب غاز بالمقطم

نقل المصابون الـ4، وهم: مجدي، زوجته "نوال ع"، وابنائه مالك، ومريم، إلى مستشفى مدينة نصر العام لتلقى العلاج اللازم، حيث طلبت النيابة العامة الاستعلام عن حالتهن الصحية تمهيدًا لسماع إفادتهن حول الواقعة.